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Российская газета

Новейшая автоматизированная САУ Firtina II поступит в армию Турции

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Источник изображения: Defence and Technology / youtube.com

Сухопутные войска Турции в январе следующего года начнут получать первые самоходные артиллерийские установки нового поколения Firtina II.

Как сообщает портал savunmasanayist.com, информацию об этом озвучил министр национальной обороны Хулуси Акар, выступавший на генеральной ассамблее Великого национального собрания Турции. Пока речь идет о трех единицах таких САУ. Всего же планируется произвести 140 глубокого модернизированных "штурмовых гаубиц" Т-155.

В их разработке учтен опыт, полученный при создании первоначальной версии, а также участие в реальных боевых действиях на территории Сирии.

Известно, что первый усовершенствованный образец "Шторма" (именно так переводится название самоходки) был построен в 2017 году, а боевые стрельбы произведены два года назад.

Боевая машина получила новейшую систему управления огнем, учитывающую большое количество параметров, необходимых для повышения точности стрельбы.

Для наводчика и командира внедрены тепловизионные и телевизионные приборы.

Установлен кондиционер, поддерживающий постоянную температуру для боеприпасов. Имеется полностью автоматическая система перезарядки с манипулятором, позволяющая делать до восьми выстрелов в минуту. В результате количество членов экипажа сокращено с пяти до четырех человек.

Благодаря применению новых снарядов максимальная дальность стрельбы теперь превышает 40000 метров.

Еще одной особенностью этой самоходки является пулеметный боевой модуль с дистанционным управлением на крыше башни.

После всех доработок масса возросла до 48000 кг. Максимальная скорость передвижения по шоссе осталась прежней - 60 км/ч.

Ранее экспортные поставки таких САУ затруднялись применением двигателей из Германии, власти которой накладывали различные ограничения. Сообщается, что в настоящее время все проблемы с силовыми установками разрешены, но подробности пока не разглашаются.



Алексей Моисеев

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Страны
Германия
Сирия
Турция
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