Минобороны РФ сообщило об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Фрегат "Адмирал Горшков" из Белого моря поразил ракетой цель на расстоянии более 350 км на полигоне под Архангельском

Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Российские военные провели испытание гиперзвуковой ракеты "Циркон", стрельбу выполнил фрегат "Адмирал Горшков" в Белом море, сообщили в Минобороны РФ.

"Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" из акватории Белого моря по береговой цели, находящейся на полигоне Чижа в Архангельской области. Ракетная стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения", - заявили в военном ведомстве в пятницу.

Там сообщили, ракета "Циркон" успешно поразила береговую цель, расположенную на расстоянии свыше 350 км.

"Скорость полёта ракеты составила более 8 Махов", - заявили в ведомстве.

В Минобороны заявили, что закрытие района проведения стрельб обеспечивали силы Беломорской военно-морской базы Северного флота.

"Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнялись в начале октября и в ноябре текущего года. Все стрельбы признаны успешными", - заявили в ведомстве.

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" зачислен в состав Военно-Морского Флота в июле 2018 года.