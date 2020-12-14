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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон"

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Испытание гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Испытание гиперзвуковой ракеты "Циркон".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в фотобанк

Фрегат "Адмирал Горшков" из Белого моря поразил ракетой цель на расстоянии более 350 км на полигоне под Архангельском

Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Российские военные провели испытание гиперзвуковой ракеты "Циркон", стрельбу выполнил фрегат "Адмирал Горшков" в Белом море, сообщили в Минобороны РФ.

"Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" из акватории Белого моря по береговой цели, находящейся на полигоне Чижа в Архангельской области. Ракетная стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения", - заявили в военном ведомстве в пятницу.

Там сообщили, ракета "Циркон" успешно поразила береговую цель, расположенную на расстоянии свыше 350 км.

"Скорость полёта ракеты составила более 8 Махов", - заявили в ведомстве.

В Минобороны заявили, что закрытие района проведения стрельб обеспечивали силы Беломорской военно-морской базы Северного флота.

"Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнялись в начале октября и в ноябре текущего года. Все стрельбы признаны успешными", - заявили в ведомстве.

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" зачислен в состав Военно-Морского Флота в июле 2018 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Компании
БелОМО
Минoбороны РФ
Проекты
22350
ГЗЛА
СФ
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