Фрегат «Адмирал Горшков» поразил «Цирконом» береговую цель

Фрегат «Адмирал Горшков» провел очередные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», осуществив стрельбу из акватории Белого моря. Ракета успешно поразила береговую цель на расстоянии 350 км, сообщили в пятницу, 11 декабря, в Минобороны РФ.

«Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по береговой цели, находящейся на полигоне Чижа в Архангельской области», — заявили в ведомстве.

Согласно данным оперативного контроля, ракета смогла развить скорость полета более 8 Махов. Отмечается, что закрытие района стрельб обеспечивали силы Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Стрельбы гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» уже дважды осуществлялись фрегатом «Адмирал Горшков» в рамах испытаний. Первый запуск был произведен в начале октября, а второй — в ноябре. Они также были признаны успешными.

26 ноября экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что успех второго за два месяца испытательного пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» — это повод всерьез заговорить о надежности данного оружия и скорого его поступления на вооружение.