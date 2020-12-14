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Известия.ru

Фрегат «Адмирал Горшков» поразил «Цирконом» береговую цель

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Фрегат «Адмирал Горшков» провел очередные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», осуществив стрельбу из акватории Белого моря. Ракета успешно поразила береговую цель на расстоянии 350 км, сообщили в пятницу, 11 декабря, в Минобороны РФ.


«Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по береговой цели, находящейся на полигоне Чижа в Архангельской области», — заявили в ведомстве.

Согласно данным оперативного контроля, ракета смогла развить скорость полета более 8 Махов. Отмечается, что закрытие района стрельб обеспечивали силы Беломорской военно-морской базы Северного флота.

Стрельбы гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» уже дважды осуществлялись фрегатом «Адмирал Горшков» в рамах испытаний. Первый запуск был произведен в начале октября, а второй — в ноябре. Они также были признаны успешными.

26 ноября экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что успех второго за два месяца испытательного пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» — это повод всерьез заговорить о надежности данного оружия и скорого его поступления на вооружение.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Компании
БелОМО
Минoбороны РФ
Проекты
22350
ГЗЛА
СФ
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