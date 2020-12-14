«Томагавки» вновь стали противокорабельными

Американский корабль впервые испытал новейшую версию ракеты Tomahawk. Вчера, 10 декабря, портал navalnews.com сообщил о том, что эсминец USS Chafee (DDG 90) типа Arleigh Burk совершил первый пуск в рамках эксплуатационных испытаний крылатой ракеты версии Block V.

Испытания проводились на тихоокеанской ракетном полигоне Баркинг-Сэндс, расположенном недалеко от Гавайских островов. Детали тестирования не разглашаются, за исключением того, что они признаны успешными.

Пуск ракеты Tomahawk Block V с эсминца USS Chafee Источник изображения: navalnews.com

Tomahawk Block V — новейшая версия одной из самых известных крылатых ракет в мире. Она создана на базе модификации Block IV. Разработка ракет Tomahawk модификации Block IV ранее была приостановлена из-за высокой стоимости программы, более того, сообщалось о её закрытии. Однако в 2017 году стало известно, что новое поколение «Томагавков» создано и успешно протестировано. Ключевое отличие модификации Block IV от предыдущих разработок заключается в возможности отслеживания перемещения цели в режиме реального времени и перенацеливание уже после пуска ракеты. Ракеты Tomahawk модификации Block IV также отличаются от предшественников более экономичным двигателем, что позволило увеличить дальность полёта до 1850 км. В марте текущего года стало известно, что Минобороны заказало модернизацию всех выпущенных ракет модификации Block IV до версии Block V.

Ракеты Tomahawk были приняты на вооружение американской армии в 1983 году и неоднократно модифицировались. Помимо корабельной версии, существуют «Томагавки» подводного, наземного и воздушного базирования, которые могут нести боеголовки различных типов. Стоимость одной ракеты составляет порядка $1,5 млн. Известно, что за время службы ракеты Tomahawk использовались в боевых целях 2300 раз. Планируется, что «Томагавки» будут оставаться на вооружении американской армии как минимум до 2040 года. Еще в самой первой версии ракеты Tomahawk имели в характеристиках возможности поражения кораблей, но позже эта опция либо не реализовывались, или же не заявлялась. Новейшая версия ракеты вновь официально может отслеживать корабли в движении.