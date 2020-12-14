"Подготовка к ядерной войне": СМИ оценили российские учения

Британцы оценили тренировку российских ядерных сил

Британские СМИ окрестили "подготовкой к ядерной войне" прошедшие в России ранее учения, в которых участвовали РВСН, стратегическая авиация и атомная подлодка. По итогам прошедших маневров российское военное ведомство обнародовало ряд видео, на которых запечатлены пуски крылатых ракет.

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал, в котором говорилось о тренировке ядерных сил России. В тексте фигурировали выражения "подготовка к ядерной войне" и "обострение напряженности в отношениях с Западом".

Как указали в материале, Россия в последние годы расширила свои военные учения. Это происходит на фоне роста напряжения в отношениях с Западом, который начался после присоединения к РФ Крыма в 2014 году, говорится в публикации.

В статье обратили внимание, что эти учения состоялись за два месяца до того, как истекает срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он может быть продлен, хотя Москва и Вашингтон до сих пор не пришли к единому решению по этому вопросу. Британский таблоид напомнил, что это - последнее соглашение по контролю над ядерными вооружениями России и США, которое осталось после того, как был разорван Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В комментариях к публикации, как пишет РИА "Новости", читатели отмечают, что в такой тренировке нет ничего необычного и Москва проводит их, как и другие страны. Многие отметили, что подобные испытания проводят и другие государства, но этому не уделяют так много внимания.

Министерство обороны России ранее сообщило, что военные в ходе маневров отработали действия расчетов пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), экипажей стратегической авиации и атомной подлодки Северного флота.

По данным военного ведомства, 9 декабря российские военные провели тренировку ядерных сил под руководством Верховного главнокомандующего - президента РФ Владимира Путина.

Как отметили в Минобороны, с Государственного испытательного космодрома Плесецк, из акватории Баренцева моря, а также с аэродромов Энгельс и Украинка были выполнены учебно-боевые пуски межконтинентальной баллистической ракеты, баллистической ракеты подводной лодки и высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности.

С аэродромов вылетали самолеты Ту-160 и Ту-95мс. Пуски ими стратегических крылатых ракет были сняты на видео, которое обнародовало Министерство обороны.

Судя по опубликованным кадрам, самолеты задействовали новейшие крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555. Самолеты несли это оружие во внутрифюзеляжных отсеках.

Х-555 - это дозвуковая стратегическая крылатая ракета воздушного базирования. Она представляет собой модифицированную версию Х-55, оснащенную обычной боевой частью вместо ядерной. Эту ракету можно оснастить разными типами боевых частей. Ракеты Х-555 применялись в рамках военной операции российских ВКС в Сирии с самолетов Ту-160 и Ту-95МС.

На видеороликах, которое разместило оборонное ведомство, также запечатлены моменты пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк.

Помимо этого, военное ведомство продемонстрировало пуск баллистической ракеты атомным ракетный крейсером «Карелия». Запуск производился из подводного положения. Основное вооружение этого крейсера стратегического назначения проекта 667БДРМ "Дельфин" составляет межконтинентальная баллистическая ракета "Синева". Согласно сведениям из открытых источников, ранее пуск баллистической ракеты "Синева" с подлодки К-18 "Карелия" из подводного положения производился 17 октября 2019 года.

Учебные удары стратегическими ракетами были нанесены по полигонам Кура на Камчатке и Пембой в Коми. Кура предназначен для испытательных пусков баллистических ракет как с подлодок, так и с космодрома Плесецк. На Куру прибывают боевые блоки. При этом Пембой (бывший поселок Хальмер) используют, чтобы отрабатывать удары стратегической авиации.

Как писало агентство «Интерфакс», за российскими учениями наблюдал самолет-разведчик американских ВВС RC-135S.

Агентство со ссылкой на специализированные авиационные ресурсы отмечало, что разведывательное воздушное судно на протяжении нескольких часов находилось над Беринговым морем вблизи границ России.

В агентстве обратили внимание, что указанный самолет способен обнаружить и сопровождать ракету на протяжении 450-500 км. К тому же он с высокой точностью может определить ее точку старта и падения.

Кристина Сизова