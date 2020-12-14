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Российская газета

Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" произведен в Белом море

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Так выглядит первое официальное изображение ракеты «Циркон»
Так выглядит первое официальное изображение ракеты «Циркон».
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" по береговой цели в Белом море. Как сообщили в Минобороны РФ, ракета была пущена по цели, которая находилась на полигоне Чижа в Архангельской области.

Там отметили, что по данным объективного контроля, "Циркон" успешно поразил береговую цель, расположенную на расстоянии свыше 350 км, скорость полета ракеты составила более 8 Махов.

Как ранее сообщала "Российская газета", головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" 26 ноября выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" из акватории Белого моря. Стрельба велась по сложной мишенной позиции. Тогда ракета преодолела 450 километров, и поразила цель в Баренцевом море. Пуск ракеты проводился в рамках испытаний новых видов вооружения.


Александр Степанов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22350
ГЗЛА
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