Krauss-Maffei Wegmann модернизирует ББМ "Феннек" ВС Нидерландов

ЦАМТО, 11 декабря. Компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) подписала с Организацией по закупкам продукции военного назначения Нидерландов (DMO) контракт на проведение модернизации 322 бронированных разведывательных бронемашин "Феннек".

Стоимость соглашения превышает 300 млн. евро и, среди прочего, включает интеграцию новых систем наблюдения и разведки (BAA II NDL), интеграцию системы командования и боевого управления C4I.

Работы будут выполняться на предприятии KMW в Германии, а также в Нидерландах, на заводах компаний-партнеров Van Halteren Defense и Nedinsco в сотрудничестве с командованием материального обеспечения Сухопутных войск (MatLogCo).

Планируется, что поставка модернизированных бронемашин "Феннек" начнется в 2021 году и будет завершена в 2027 году.

Программа производства ББМ "Феннек" реализуется ВС Германии и Нидерландов совместно. Помимо разведывательной версии, машина производится в других вариантах: от инженерной машины до противотанкового комплекса и самоходного ЗРК.