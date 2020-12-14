Невиданный уровень: The Drive оценил высокотехнологичную сборку Су-57

The Drive впечатлило видео сборки истребителя Су-57 с помощью дополненной реальности.

В Сети разместили два видеоролика сборки истребителя Су-57 на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе, где используются технология дополненной реальности. На них обратил внимание портал The Drive. По мнению обозревателя Томаса Ньюдика, этот ролик говорит о невиданном ранее уровне сложности производства самолета.

Технология AR в данном случае работает с помощью QR-кодов, прикрепленных к различным узлам Су-57. Соответствующий алгоритм накладывает сгенерированные цифровые изображения, подсказывающие рабочим, где находятся те или иные части и компоненты.

Также AR позволяет увидеть виртуальные кабели и разъемы, внутренние заклепки и точки крепления. Сенсорное меню, созданное с помощью дополненной реальности, позволяет пользователю выбирать различные параметры производственного процесса, а также дает советы по безопасности и другую важную информацию.

Аналогичный, хотя и не связанный с дополненной реальностью подход используется при производстве американского F-35 Lightning II. Там световые проекторы показывают техническим специалистам, где разместить винты и другие элементы.

И российская, и американская методика гарантируют, что истребители-невидимки будут собраны в соответствии с самыми высокими стандартами. И если для обычного самолета неправильная нарезка отверстия для винта не играет особого в значения, в данном случае малейшее отклонение может негативно сказаться на характеристиках.

Эти видеоролики, отмечает автор, демонстрируют потенциал использования AR как фундаментальной части сборки. Дополненная реальность может повысить эффективность и производительность процесса, позволит выявить любые дефекты материала и упростить обработку. Это также будет ценным инструментом для обучения новых сотрудников и в конечно итоге ускорит темпы выпуска Су-57.

Олег Корякин