Артсистемы цифровизируют

Специалистами военного представительства Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа принята партия комплексов автоматизированного управления огнем артиллерийских подразделений.

Об этом сообщили в военном ведомстве, отметив, что комплексы полностью соответствуют современным требованиям. Они обеспечивают автоматизированное управление огнем и маневром артиллерийского дивизиона в составе до четырех батарей в дивизионе и до восьми орудий в батарее при подготовке и в ходе боевых действий, применяются для САО «Мста-С», САО «Мста-Б», РСЗО «Торнадо-Г» и РСЗО «Град».

«Использование средств автоматизации комплексов позволяет выполнять огневые задачи при произвольном расположении орудий в заданном районе огневых позиций, совершать противоогневой манёвр, в кратчайшее время поражая цель последовательно с двух и более огневых позиций», - пояснили в Минобороны.

Применение современных средств подготовки стрельбы и новых алгоритмов решения спецзадач позволяют повысить точность огня на 25−30%, а управляемые снаряды нового поколения уничтожают цели и объекты противника с вероятностью 0,98−0,99. Своевременность огня артиллерийского дивизиона обеспечивается за счет сокращения времени на его подготовку в 1,5−2 раза в сравнении с существующими аналогами.