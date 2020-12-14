Минобороны получило новые боевые комплексы от НПО «Высокоточные комплексы»

ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) в рамках выполнения государственного оборонного заказа 2020 года завершило отгрузку комплексов автоматизированного управления огнем артиллерийских подразделений 1В181 и 1В198, сообщила пресс-служба холдинга.

«Отгрузка произведена в полном объеме и в предусмотренный срок. Контракт многолетний, планируем и дальше работать по графику поставок», - сказал генеральный директор ВНИИ «Сигнал», председатель Владимирского регионального отделения СоюзМаш России Владимир Пименов.

По словам военных специалистов, комплексы полностью соответствуют современным требованиям к средствам автоматизации управления артиллерией и изготавливаются серийно.

Они обеспечивают автоматизированное управление огнем и маневром артиллерийского дивизиона в составе до четырех батарей в дивизионе и до восьми орудий в батарее при подготовке и в ходе боевых действий, применяются для САО «Мста-С», САО «Мста-Б», РСЗО «Торнадо-Г» и РСЗО «Град».

Применение современных средств подготовки стрельбы и новых алгоритмов решения спецзадач позволяют повысить точность огня на

25-30%, а управляемые снаряды нового поколения уничтожают цели и объекты противника с вероятностью 0,98 – 0,99. Своевременность огня артиллерийского дивизиона обеспечивается за счет сокращения времени на его подготовку в 1,5 – 2 раза в сравнении с существующими аналогами.

Наибольшая эффективность боевого применения комплексов 1В181 и 1В198 достигается при управлении самоходными орудиями и боевыми машинами РСЗО, оснащенными автоматизированными системами управления и наведения орудий (АСУНО). В этом случае обеспечивается неразрывный процесс управления огнем от момента обнаружения цели до наведения всех орудий и боевых машин РСЗО в автоматическом режиме.

Для справки:

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.

АО «НПО «Высокоточные комплексы» – образовано в 2009 году с целью консолидации научно-технического потенциала группы профильных предприятий для создания на основе инноваций и технологической модернизации существующей производственной базы перспективных вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий. Входит в состав Госкорпорации Ростех.

АО «ВНИИ «Сигнал» - современное предприятие, более 65-ти лет ведущее успешную научно-исследовательскую и производственную деятельность, обеспечивая опытное и серийное производство образцов новой уникальной техники в сфере вооружения и военной техники. Входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех.