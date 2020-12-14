Труд (Болгария): спи спокойно, Москва!

Переоснащение вооруженных сил Болгарии, утверждает автор, не должно беспокоить Москву — военные потенциалы двух стран несоизмеримы. Однако он, видимо, при этом намеренно забывает о растущем числе баз НАТО в Европе, количестве военных учений и разведывательных полетов вблизи границ России.

Обвинения в том, что Болгария и Румыния угрожают России — это какая-то шутка

Поначалу это прозвучало как шутка - как очередное "громкое" заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой - но вот уже который день неизвестно почему это все еще горячая тема. Все началось с заявления дипломата, выразившей беспокойство Кремля перевооружением Болгарии и Румынии.

По ее словам, количество кораблей ВМФ НАТО, направляющихся в порты союзников, и количество полетов самолетов-разведчиков и беспилотников на границе с Россией увеличивается: "Модернизируется инфраструктура Болгарии, Румынии, на их территории разворачиваются наступательные вооружения, в ходе учений отрабатываются сценарии, которые подразумевают и предусматривают удары в том числе по территории России". Также она отметила, что НАТО привлекает Украину и Грузию, "поощряют" противостоять России в ходе совместных учений.

Сначала министр иностранных дел Болгарии, а затем премьер-министр Бойко Борисов успокоили Москву. Борисов отрицает участие Болгарии в сценарии нападения в Черном море. "Единственное предпринятое нами новшество - модернизация нашей военной техники и аэропортов для новых самолетов F-16 Block 70. Также мы работаем над увеличением возможностей нашего военно-морского флота, потому что сейчас его состояние оставляет желать лучшего. Безопасность в Черноморском регионе чрезвычайно важна, и наши действия соответствуют международному праву", - дипломатично заявил Борисов.

Давайте быстро и грубо прикинем, кто чем располагает, чтобы было понятно, кто кому может угрожать в случае столкновения. Бюджет вооруженных сил России на 2019 год составляет 65,1 миллиарда долларов, а вооруженных сил Болгарии - 2,179 миллиарда долларов, и это с учетом предоплаченных истребителей F-16, без них бюджет был бы значительно меньше.

Раз речь зашла об истребителях, обратим свой взгляд в небо. В российских военно-космических силах служат 430 тысяч человек. Хотелось бы сделать акцент на слове "космических", поскольку оно предполагает небольшое преимущество российской армии перед болгарской. В одних только военно-воздушных силах России служат 148 тысяч человек, на вооружении 4 тысячи 163 самолета и вертолета - среди них самые современные модели истребителей, бомбардировщиков, боевых вертолетов. Что касается военного снаряжения Болгарии, у болгарских ВВС на вооружении 63 летательных аппарата, большинство из которых находятся на пределе возможностей, а некоторые мертво стоят на земле, но это, похоже, пугает Захарову. Этой мощи, которая обрушится на бедную Россию, Москва сможет противостоять какой-то армией из 135 тысяч солдат противовоздушных и противоракетных войск, вооруженных самыми современными системами. Вся болгарская армия составляет около 33 тысяч человек, но мы молодцы, мы справимся.

Не будем говорить о российских сухопутных войсках, потому что, если мы решим их атаковать, я думаю, нам не на чем будет до них доехать, чтобы все-таки нанести удар. Для справки - сейчас на дежурстве около 350 тысяч российских солдат, и к ним в любой момент могут присоединиться воздушно-десантные войска, спецназ и еще что угодно. Вспомните, сколько времени потребовалось Москве, чтобы перекинуть спецбригаду в Нагорный Карабах.

Чтобы положить конец этой бессмысленной дискуссии, добавим ко всем этим космическим, наземным, воздушным, военно-морским (океанским) силам ракетные войска, то есть ядерные силы. Так что спи спокойно, Москва, мы пока не будем завоевывать Россию. Пока! Вот пришлют нам восемь F-16, тогда будете трястись от страха.

Неужели кто-то действительно думает, что Кремль опасается скопления оружия в Болгарии и на берегах Черного моря? Похоже на шутку, но нет. Похоже на глупость, но тоже нет - вы нас в очередной раз дернули за уши. Чтобы мы вас не забывали.

Эмил Спахийский (Емил Спахийски)