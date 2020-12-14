БДК "Петр Моргунов" передадут ВМФ 15 декабря

Москва. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Большой десантный корабль "Петр Моргунов" передадут флоту на следующей неделе, сообщили в Минобороны РФ.

Как отмечается в сообщении на сайте министерства, 15 декабря "в Балтийске Калининградской области пройдут торжественные мероприятия, посвященные приему в состав Балтийского флота большого десантного корабля "Петр Моргунов".

В марте корабль прервал испытания и вернулся в акваторию судостроительного завода "Янтарь" для проведения ремонтных работ. Как сообщала в мае пресс-служба завода, корабль планировалось сдать заказчику в конце лета.

Изначально "Пётр Моргунов", строительство которого было начало в феврале 2016 года, должны были передать флоту в 2018 году. Но только в мае 2018 года БДК был спущен на воду. Его строительство проходит в напряженной обстановке, так как идет с учетом ошибок, допущенных сначала при проектировании головного корабля проекта 11711 "Иван Грен", а затем и работы по их устранению "с колес". Сдача БДК заказчику переносилась несколько раз.

Головной БДК "Иван Грен" был заложен в декабре 2004 года, а сдан флоту в июне 2018 года. Ранее планировалось, что "Янтарь" будет строить серию из 5 кораблей проекта 11711. Затем было принято решение, что ВМФ России отказывается от аналогичных БДК в пользу кораблей большего водоизмещения.

Но в апреле 2019 года на "Янтаре" заложили сразу два БДК улучшенного проекта 11711 - "Владимир Андреев" и "Василий Трушин". Эти корабли будут несколько больше по размерам, а также одну надстройку. Первый должен быть сдан в 2023 году, второй - в 2024 году.

БДК проекта 11711 является развитием больших десантных кораблей проекта 1171, великолепно зарекомендовавших себя за десятилетия службы в советском, а позже и в российском флоте. При этом большая часть конструкции претерпела серьёзные изменения.

БДК может перевозить до 300 десантников, до 13 танков или до 36 бронемашин основных типов, а также буксируемую артиллерию. Дальность похода - до 3,5 тыс. морских миль, скорость хода - 16 узлов. Для высадки на необорудованном побережье имеются инженерные понтоны, которые, сцепляясь, образуют мост от корабля до берега. Высадка десанта возможна при волнении до 4 баллов.