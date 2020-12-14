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В России признали невозможность эксплуатировать Ан-148 без Украины

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Источник изображения: Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Только один из пяти самолетов Ан-148 авиакомпании «Ангара» может эксплуатироваться, тогда как остальные четыре «давят бетон» в аэропорту Иркутска из-за отсутствия кондиционных вспомогательных силовых установок (ВСУ) АИ-450-МС производства украинского предприятия «Мотор — Сич», сообщил порталу Propeller.News гендиректор компании Сергей Салматов.

Невозможность полноценной эксплуатации самолета руководитель объяснил «развалом бывшего советского авиапрома», в частности, современными взаимоотношениями России и Украины. «Ведь, по сути, Ан-148 — совместный продукт двух стран», — признал Салматов. «Все разговоры о серийном производстве Ан-148 для коммерческих авиакомпаний постепенно сошли на нет. В итоге в 2018 году воронежский авиазавод выпустил последний самолет для Минобороны России. С тех пор производство Ан-148 в России законсервировано», — признал гендиректор.

Салматов напомнил, что разработчиком самолета и его первым производителем было украинское госпредприятие (ГП) «Антонов», на основе конструкторской документации которого Ан-148 стало выпускать Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО).

По его словам, в настоящее время в распоряжении «Ангары» имеется десять маршевых двигателей Д-436-148 для АН-148, пять из которых по техническим несоответствиям отстранены от эксплуатации по решению «Мотор Сич». Из 12 ВСУ АИ-450-МС, имеющихся у авиакомпании, десять отстранены из-за технического несоответствия. «В результате в эксплуатации находится всего пара исправных двигателей АИ-450МС, которые установлены на машины RA-61711 и RA-61714. Как видите, мы реально сейчас можем эксплуатировать только один Ан-148 из пяти», — сказал Салматов.

Руководитель добавил, что связанное с «Мотор — Сич» российское предприятие «Борисфен» до сих пор не завершило ремонт отправленных ему двигателей, а модульный ремонт двигателей для Ан-148 в условиях последнего малоэффективен.

По словам Салматова, из существующего у Минобороны России «парка Ан-148 на крыле 60 процентов», причем налет за весь срок службы (с 2013 по 2014 год) на один самолет не превышает 600 часов. «Из выступления представителя авиации МЧС — в парке два Ан-148 — следует, что сейчас одна машина поддерживается в летном состоянии за счет второй», — добавил Салманов.

В феврале 2018 года начальник бюро технической и аналитической информации Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева Андрей Сальников заявил, что данное предприятие ведет ремоторизацию самолета-амфибии Бе-200 с украинских двигателей Д-436 на SaM146 российско-французского производства (последние получает российский ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100).

В феврале 2018 года Юрий Борисов, занимая должность замглавы Минобороны России по вооружениям, заявил, что списываемые ведомством Ту-154 и Ту-134 планируется заменить самолетами Ан-148 и Ту-214.

«Ангара» была единственным коммерческим оператором Ан-148 в России. С 10 декабря авиакомпания компания прекратила полеты данного самолета.

Ан-148 — ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, разработанный корпорацией «Антонов». Всего с 2009 года произведено около 50 машин. Российский аналог — Sukhoi Superjet 100.

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