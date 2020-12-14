Кампания против вакцины: Минобороны вступилось за "Спутник V"

Минобороны предупредило о зарубежных планах дискредитации российской вакцины от коронавируса

В российском военном ведомстве предупредили о готовящихся вбросах на тему неэффективности и опасности созданной в РФ вакцины от коронавируса. В Минобороны также призвали не верить утверждениям о поголовном отказе военнослужащих от прививок, поскольку в действительности ситуация прямо противоположная. Это заявление было сделано после появления в сети fake news об отказе Турции от российской вакцины.

Против созданной в России вакцины от коронавируса ведется информационная кампания, которую финансируют из-за рубежа, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, военное ведомство в деталях осведомлено, какие средства и ресурсы на сегодняшний день направлены на дискредитацию отечественной вакцины в мире и в самой России.

Как обратил внимание официальный представитель военного ведомства, в социальных сетях и русскоязычных интернет-ресурсах, финансируемых на зарубежные гранты, ведется подготовка ряда «псевдоаналитических "расследований" и лжесвидетельств «очевидцев" о том, что российская вакцина опасна и от нее поголовно отказываются, в том числе и в российских Вооруженных силах.

Конашенков заверил, что в действительности отказов от вакцинации "Спутником V" среди военнослужащих нет даже с учетом того, что эта процедура добровольна. По его словам, эффективность и безопасность вакцины демонстрирует успешный практический опыт.

Он отметил, что информационные вбросы против российской вакцины не усилят целительность зарубежных аналогов.

Такое заявление официальный представитель Минобороны РФ сделал после появления недостоверной информации об отказе Турции от российской вакцины. 9 декабря СМИ растиражировали заявление главы минздрава республики Фахреттина Коджи о том, что Турция не станет приобретать российскую вакцину от коронавируса, так как она не отвечает необходимой лабораторной практике. «Проблема в том, что российская вакцина не соответствует GLP (надлежащей лабораторной практике), поэтому она вышла за пределы наших интересов», - цитировали СМИ слова Коджи.

Некоторое время спустя в турецком минздраве опровергли сообщения о том, что республика отказалась закупать российскую вакцину от коронавируса. Такие сведения назвали недоразумением и призвали ориентироваться на последнее заявление Фахреттина Коджи.

Сам министр также не подтвердил отказ его страны от закупок российского препарата. Он обратил внимание, что на сегодняшний день вакцина проходит надлежащую лабораторную практику по токсикологии. «Если все будет успешно, то могу сказать, что проблем не будет», - подчеркивал глава ведомства.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) после этого предположил, что критика российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может быть спровоцирована политической или конкурентной борьбой.

«Сегодняшний случай с распространением fake news о якобы высказанном намерении властей Турции отказаться от закупок вакцины «Спутник V», которое не соответствовало действительности, стал еще одним фактом публикации недостоверной информации с упоминанием российской вакцины» - подчеркнули в РФПИ.

В России настаивают на эффективности и безопасности созданной в стране вакцины. Как подчеркнул официальный представитель военного ведомства, гарантией этого служит сформированный иммунитет после вакцинации "Спутником V" среди всех привившихся в военных структурах: от руководства ВС РФ до военнослужащих различных подразделений.

Кроме того, он напомнил, что в разработке и испытаниях вакцины участвовали вирусологи оборонного ведомства.

Конашенков уточнил, что до конца текущего года, согласно утвержденному министром обороны Сергеем Шойгу плану, вакцину получат примерно 100 тыс. военнослужащих.

Чтобы выполнить эту задачу, в военных округах и на Северном флоте сформировали 300 бригад военных медиков, отметил он. В самые отдаленные воинские гарнизоны вакцину доставляют только в медицинских термоконтейнерах, которые исключают нарушение температурного режима хранения.

Минобороны к данному моменту уже получило 14,5 тыс. доз вакцины, прививки сделали более 10 тыс. военнослужащих. Конашенков подчеркнул, что в первую очередь вакцину получают медики, летный состав ВКС, боевые расчеты Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), командных пунктов всех уровней, экипажи кораблей, а также командиры подразделений ВС РФ.

Кристина Сизова