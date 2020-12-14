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ЦАМТО

ВМС Италии намерены закупить новые НАПЛ класса U212 NFS

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U212A
ДЭПР типа U212A. Фото пользователя Glodenpixel с сайта flickr.com.

ЦАМТО, 11 декабря. Согласно тендерной информации, опубликованной на официальном сайте ЕС 9 декабря, Минобороны Италии направило запрос о закупке 4 новых НАПЛ класса U212 NFS (Near Future Submarine), а также оказании сопутствующей поддержки.

Запрос направлен через Организацию по сотрудничеству в области закупки вооружений (OCCAR – Organisation conjointe de cooperation en matiere d'armement).

Как сообщает Navyrecognition.com, неатомная подводная лодка "Тип-212" (U212), известная в Италии как класс "Сальваторе Тодаро", разработана немецкой компанией Howaldtswerke-Deutsche Werft AG (HDW) для Военно-морских сил Германии и Италии. В настоящее время четыре подлодки "Тип-212" находятся на вооружении ВМС Италии и шесть – ВМС Германии.

НАПЛ U212 NFS Batch-III является дальнейшим развитием ранее построенных субмарин класса "Сальваторе Тодаро". Подводная лодка будет оснащена обновленной воздухонезависимой силовой установкой с литий-ионными топливными элементами итальянского производства, что сделает их одними из самых малозаметных подводных лодок в мире.

Предполагается, что НАПЛ улучшенного проекта будет отличаться удлиненным на 1,2 м корпусом, а также рядом других новых технологий, внедренных во второй партии подлодок ВМС Германии для увеличения запасов топлива. Новая платформа также будет оснащена обновленным комплектом боевых систем, боевым информационным центром новой конфигурации, обновленной ГАС, современными торпедами и ракетами.

В настоящее время в боевом составе ВМС Италии состоит 8 подводных лодок: четыре класса "Импрувд Сауро" и четыре "Тип-U212A". Подлодки класса "Сауро" планируется снять с вооружения в течение 2022 года.

Согласно информации из открытых источников, новые подводные лодки могут быть построены итальянской компанией Fincantieri по лицензии ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Планы ВМС Италии включают закупку еще двух НАПЛ "Тип-U212A" в качестве опциона.

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Страны
Германия
Италия
Компании
Fincantieri
OCCAR
ThyssenKrupp
Проекты
Евросоюз
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