Боевой корабль "Вице-адмирал Кулаков" вернулся в Североморск

Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" вернулся из дальнего похода в главную базу Северного флота - город Североморск Мурманской области. С ним вместе возвратились домой средний морской танкер "Академик Пашин" и спасательное буксирное судно "Алтай". Походом руководил начальник штаба бригады противолодочных кораблей Северного флота капитан 1 ранга Станислав Варик, который во время плавания был назначен командиром этого соединения.

- Поход продолжался более пяти месяцев, - отметили в пресс-службе Северного флота. - На первом его этапе экипаж корабля принял участие в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде в Финском заливе, а затем в межфлотском учении на Балтике и в Северном море.

С августа по ноябрь "Вице-адмирал Кулаков" действовал в Средиземном море. Там он провёл более 10 учений по поиску подводных лодок, в том числе во взаимодействии с другими кораблями ВМФ России. Возвращаясь с этого задания, североморцы отработали поставленные задачи в Северном море и в Атлантике северо-западнее Британских островов.

Проходя Норвежское и Баренцево моря, "Вице-адмирал Кулаков" отработал попутный поиск подводных лодок с применением гидроакустического вооружения.

Всего за время похода корабль прошел более 30 тысяч морских миль и совершил деловые заходы в Алжир, Грецию, на Кипр и в Сирию.

С возвращением из дальнего похода военных моряков поздравил командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев. Он отметил, что "Вице-адмирал Кулаков" является одним из самых активных участников дальних походов в различные районы Мирового океана, не только в южные широты, но и в Арктику.

Алексей Михайлов (Мурманская область)