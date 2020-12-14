Ставка на маневренность: названо важное преимущество Су-57

Несмотря на запуск в серийное производство, российский тяжелый истребитель пятого поколения Су-57 остается опытной платформой, чьи характеристики непрерывно совершенствуются. Достаточно вспомнить про новые двигатели "изделие 30" или адаптацию к самолету гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Однако есть две революционные и редко упоминаемые разработки, призванные улучшить маневренность новейшего истребителя РФ. Это резко увеличит шансы Су-57 над победу в воздушном бою над любым противником, считает MilitaryWatch.

Способность легко и быстро менять курс является фирменной чертой советских и российских истребителей, начиная по крайней мере с первых машин четвертого поколения. Первые прототипы Су-57 по характеристикам схожи с Су-35, долгое время удерживающим титул самого маневренного боевого самолета в мире. Технологии авиации пятого поколения способны улучшить их за счет использования более мощных двигателей и композитного планера, что оптимизирует соотношение тяги и массы.

Однако совершенство технологий упирается в человеческий фактор. Ни один пилот не способен выдержать перегрузки более 9g - он попросту потеряет сознание. Обойти это ограничение российские инженеры намерены двумя способами. Во-первых, параллельно с пилотируемым вариантом Су-57 создается и беспилотный - в мае 2020 года появились сообщения, что оснащенный искусственным интеллектом робот-истребитель начал испытания. Предполагается, что оператор на земле будет вручную управлять дроном на самых сложных этапах полета: взлете и посадке, - а в остальное время его функцией станет контроль за состоянием бортовых систем.

Другой, более радикальный метод связан с жидкостным дыханием. Проблема больших перегрузок в том, что сдавленные легкие не впускают воздух, мозг испытывает кислородное голодание и летчик выходит из строя. Решить эту проблему можно, обучив пилотов дышать вместо газа жидкостью, обогащенной кислородом - так дышат младенцы в материнском чреве. Технология жидкостного дыхания с 2016 года разрабатывается Российским фондом перспективных исследований. Она поможет подводникам избежать кессонной болезни при аварийном подъеме с глубины. В авиации жидкостное дыхание позволит приблизить характеристики пилотируемых истребителей к дронам.

Погоня российских конструкторов за маневренностью имеет весомые причины. В большой войне дальние ракеты "воздух-воздух" могут оказаться ненадежными. Радиоэлектронные помехи, уничтожение спутников и кибератаки приведут к тому, что боевые самолеты не смогут издалека определить, какая цель является противником, а какая - нет (с этой проблемой авиация США столкнулась во время войн в Персидском заливе). Это заставит пилотов идентифицировать цели визуально, то есть сблизиться с ними. А в ближнем бою более маневренные истребители получат значительное преимущество. Маневренность повышает живучесть машины и в дальних боях, поскольку верткий истребитель имеет больше шансов уклониться от выпущенной с земли или другого самолета ракеты.

Антон Валагин