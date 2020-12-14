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Российская газета

Китайские пограничники начали получать экзоскелеты

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Размещенные на границе с Индией китайские военнослужащие начали получать пассивные экзоскелеты. С помощью устройств солдаты Народно-освободительной армии Китая смогут переносить без значительных усилий тяжелые грузы в тибетском Ладакхе на высоте около 5000 метров.

На появившимся в социальных сетях видеоролике показы приготовления к сборке экзоскелетов и их непосредственное использование пограничниками.

Как сообщает dambiev, в разработке устройства принимали участие инженеры Университета национальной обороны НОАК.

Экзоскелет имеет максимальную грузоподъемность 70 килограммов.

Работает за счет накопления и отдачи энергии без сервоприводов, пневматики, гидравлики и электрики. Испытания подтвердили повышение выносливости пользователя до 91 процента в статике и до 44 процентов в динамике, а также при переноске тяжестей снижение нагрузки на спину на 30 процентов.

Отметим, что в начале октября китайская армия начала получать многочисленные виды нового снаряжения, предназначенного для службы в различных условиях.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
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