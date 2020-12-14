Доспехи «Ратника» усилили российские вооруженные силы

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) за восемь лет поставил в Вооружённые силы России почти 300 тыс. комплектов боевой экипировки «Ратник».

Об этом сообщили в корпорации «Ростех», куда входит институт.

Как говорится в сообщении «Ростеха», этот комплект боевой экипировки можно «адаптировать под физические особенности военнослужащего и выполняемые боевые задачи». Существуют различные комплектации «Ратника» - командирская, снайперская, пулемётная и для экипажей боевых машин, подчеркнули в корпорации.

В «Ростехе» «Ратник» называют передовой экипировкой, которая позволяет успешно выполнять широкий спектр задач на поле боя. Она включает в себя более 60 элементов: оружие, прицелы, средства индивидуальной защиты, комплекты автономных источников тепла, средства связи и системы активной защиты слуха.

Кроме того, в настоящий момент военные специалисты разрабатывают тактико-технические требования к принципиально новому комплекту «Сотник». В «Ростехе» ожидают получить техническое задание для его разработки уже в 2021 году, отмечает RT.