Италия покупает новые субмарины

Италия обновляет подводный флот. Вчера, 10 декабря, портал navalnews.com сообщил о том, что Минобороны Италии объявило о закупке субмарин типа U212 NFS через Организацию по сотрудничеству в области вооружений (OCCAR).

В официальном уведомлении указывается о намерении заключить контракт с компанией Fincantieri как единственным потенциальным производителем. Закупка пройдёт по формуле 2+2, когда изначально будет подписан контракт на строительство двух подлодок с опционом ещё на две единицы.

Субмарина типа U212A ВМС Италии Источник изображения: navalnews.com

Стоимость сделки оценивается в €2,7 млрд (€1,35 за две субмарины). Поставки первой и второй подлодок запланированы на 2027 и 2028 годы соответственно. Основным вооружением каждой из субмарин типа U212 NFS станут шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм, из которых можно будет запускать тяжёлые торпеды, крылатые ракеты и подводные дроны.

Схематическое изображение субмарины типа U212 NFS Источник изображения: navalnews.com

U212 NFS (Near Future Submarine) — новое поколение субмарин немецкого проекта 212. Итальянский флот уже имеет на вооружении четыре таких подлодки, которые обозначаются как U212A. Технические характеристики субмарин новой модификации держатся в секрете, при этом сообщается, что U212 NFS получат удлинённый на 1,2 м корпус, усовершенствованную рулевую систему и новый тип покрытия корпуса.