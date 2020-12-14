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ЦАМТО

МНО Филиппин приняло на вооружение первые вертолеты S-70i "Блэк Хок"

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Источник изображения: Фото: DND Philippines

ЦАМТО, 11 декабря. МНО Филиппин 10 декабря сообщило о состоявшейся церемонии принятия на вооружение ВВВС страны первых шести из 16 заказанных в 2019 году многоцелевых вертолетов S-70i "Блэк Хок".

Как сообщило новостное агентство Philippine News Agency (PNA), мероприятие состоялась на авиабазе "Кларк" в городе Анхелес (провинция Пампанга) в присутствии министра национальной обороны Делфина Лорензаны и командующего ВС Филиппин генерал-лейтенанта Аллена Паредеса.

Вертолеты предназначены для перевозки войск и транспортировки грузов, снабжения, медицинской эвакуации, воздушной разведки, ограниченной непосредственной авиационной поддержки, проведения поисково-спасательных операций, поддержки операций по оказанию помощи пострадавшим в стихийных бедствиях.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку ВВС Филиппин 16 многоцелевых вертолетов S-70i "Блэк Хок" разработки компании Sikorsky был подписан в апреле 2019 года в рамках межправительственного соглашения с Польшей. Закупка реализована в рамках второго этапа программы модернизации вооруженных сил Филиппин ("Горизонт-2"). Стоимость продажи составила около 11,5 млрд. фил. песо (241,46 млн. долл.). Вертолеты для ВВС Филиппин собираются на польском предприятии PZL Mielec, являющемся подразделением Sikorsky.

Поставки S-70i "Блэк Хок" ВВС Филиппин должны выполняться партиями. Первые пять S-70i были доставлены на авиабазу "Кларк" транспортным самолетом Ан-124 "Руслан" украинской компании Antonov Airlines 9 ноября. Не помещавшийся шестой вертолет несколько ранее был отправлен морским путем и прибыл в порт Манилы 27 ноября.

Планируется, что оставшиеся вертолеты будут поставлены в первом квартале 2021 года, а полной готовности к боевому применению парк "Блэк Хок" достигнет в 2023 году.

S-70i были заказаны после того, как ВВС Филиппин аннулировали контракт на приобретение вертолетов "Белл-412EPI". Новые вертолеты заменят устаревшие UH-1. Они могут быть вооружены пулеметами, но в основном, будут применяться для перевозки войск и грузов, оказания гуманитарной помощи и поддержки операций по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Как заявил в Сенате в январе 2019 года министр обороны Филиппин Делфин Лорензана, хотя вертолеты и будут собраны в Польше, они будут сертифицированы американской Lockheed Martin. Обучение пилотов ВВС Филиппин будет проведено во Флориде. Все технические руководства будут переданы филиппинской стороне на английском языке.

Как заявил Делфин Лорензана в ходе мероприятия, Филиппины могут приобрести еще 16 вертолетов S-70i. По мнению Аллена Паредеса, ВВС выгоднее эксплуатировать один тип вертолетов с точки зрения обслуживания и обучения.

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