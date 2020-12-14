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ЦАМТО

Николай Евменов: ВМФ России является одним из самых активно развивающихся флотов мира

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Корвет ТОФ "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проводит артиллерийские стрельбы в Японском море
Корвет ТОФ "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проводит артиллерийские стрельбы в Японском море.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

ЦАМТО, 11 декабря. ВМФ России является одним из самых активно развивающихся флотов мира. В истекающем году для флота построено порядка 40 боевых кораблей, подводных лодок, катеров и судов обеспечения.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

По его словам, "Главное командование ВМФ находится в постоянном рабочем контакте с проектно-конструкторскими организациями, предприятиями "Объединенной судостроительной корпорации" и другими судостроительными и судоремонтными заводами".

Н.Евменов сообщил, что "в декабре в состав Военно-морского флота войдут большой десантный корабль "Петр Моргунов", корвет "Алдар Цыденжапов", корабль противоминной обороны "Яков Баляев". Планируется и прием в боевой состав корвета "Гремящий". В интересах Военно-морского флота продолжается серийное строительство ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта "Борей-А" и многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М", кораблей океанской зоны класса фрегат, корветов и малых ракетных кораблей. Будет продолжено серийное строительство для Тихоокеанского флота дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3."

"Немаловажно, что военно-научное сопровождение всего цикла – от проектирования корабля до его приема в состав ВМФ – осуществляет Военный учебно-научный центр ВМФ, – подчеркнул Н.Евменов.

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Россия
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Гремящий
Компании
ОСК
Проекты
11711
636.3
877 Палтус
885 Ясень
955 Борей
ТОФ
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