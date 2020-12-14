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Российская газета

Войска получили почти 300 тысяч комплектов "Ратник" за восемь лет

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Российские войска получили за восемь лет почти 300 тысяч комплектов боевой экипировки "Ратник". Военным их поставил Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, входящий в Ростех.

Как сообщает пресс-служба Госкорпорации, "Ратник" адаптируется под физические особенности военнослужащего и те боевые задачи, которым перед ним стоят. За прошедшие годы конструкторы разработали и другие варианты комплекта - для экипажей боевых машин, снайперов, пулеметчиков и командирскую версию. Всего в экипировку входит более 60 элементов, в том числе оружие, прицелы, средства связи и защиты слуха и многое другое.

Пресс-служба "Ростеха" приводит слова индустриального директора Госкорпорации Бекхана Оздоева, который отметил, что работа над совершенствованием боевой экипировки продолжается. Военные специалисты разрабатывают тактико-технические требования для солдата будущего - принципиально новый комплект "Сотник". Техническое задание на него планируют получить уже в будущем году.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
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