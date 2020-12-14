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5-тонный военный спутник США на орбите

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Источник изображения: vpk-news.ru

Тяжелая ракета-носитель Delta IV стартовала на орбиту с секретным спутником NROL-44 Национального управления военно-космической разведки США (NRO), сообщила компания-оператор United Launch Alliance (ULA).

Компании ULA является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим запуски в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества.

О целях, орбите, размере и других характеристиках секретного американского спутника NROL-44 официально не сообщается. Миссия и возможности спутников данного типа строго засекречены. По словам бывшего сотрудника NASA Дэвида Бейкера, знакомого с программой NRO, речь идет о запуске американского космического аппарата Orion, также известного как Mentor или Advanced Orion - серии американских спутников, предназначенных для радиоэлектронной разведки.

«Он весит более 5 тонн, оснащен огромной параболической антенной диаметром более 100 метров, которая раскрывается на орбите», - сказал эксперт. По его словам, гигантский спутник размером с автобус будет выведен на экваториальную орбиту высотой 36 тыс. км.

Основная задача нового американского спутника - перехват телеметрической информации и прослушивание каналов связи геостационарных спутников.

На геостационарную орбиту с 1995 года уже было выведено семь подобных спутников, разработанных NRO при участии ЦРУ.

В настоящее время на орбите Земли находятся 49 космических аппаратов Национального управления военно-космической разведки США. Всего США располагают орбитальной группировкой в составе, по меньшей мере, 154 военных спутников.

По данным эксперта, по сравнению с США сегодня Россия располагает на орбите 71 военными спутниками, Китай – 63, говорит Интерфакс.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Орион БПЛА
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
NASA
ULA
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