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ВВС Египта дотянулись до террористов Ливии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Вооружённые силы Египта нанесли превентивные удары по группе террористов возле границы с Ливией, уничтожив более двадцати единиц колёсной техники с боевиками, оружием и боеприпасами, говорится в заявлении Министерства обороны Арабской Республики Египет (АРЕ), сообщает англоязычное издание Egypt Independent.

Размещённый египетским военным ведомством видеоматериал на его странице в Twitter показывает, как самолёты ВВС АРЕ наносят удары в приграничном районе. Отмечается, что военные страны использовали многоцелевые истребители Rafale французского производства. Кроме того, для наблюдения за ситуацией на границе и документирования атаки использовались самолёты-разведчики.

Истребители Rafale могут нести высокоточное оружие, в том числе бомбы с лазерным наведением массой от 202 до 910 килограммов и с дальностью действия до 18 км, а также управляемые ракеты ES-30L с дальностью действия до 12 км.

Местный эксперт в области вооружений в беседе с изданием сказал, что египетские «Рафали» были использованы в подобной операции впервые, заменив истребители F-16 американского производства, которые «часто используются при ударах по наземным целям».

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Египет
Ливия
США
Франция
Продукция
F-16
Rafale
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