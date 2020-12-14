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Информационный саботаж российской вакцины идет на зарубежные деньги

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Источник изображения: vpk-news.ru

За рубежом хотят дискредитировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник-V» и выделили на это средства, заявили в Минобороны РФ.

«Нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины», - сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. 

«Успешный практический опыт испытаний и сформированный иммунитет после вакцинации «Спутником-V» всех привившихся - от руководства Вооруженных сил РФ до военнослужащих различных подразделений - служит гарантией эффективности и безопасности созданной в России вакцины», - заявил Конашенков. 

Он сказал, что в Вооруженные силы РФ поступает вакцина «Спутник-V», в разработке и проведении испытаний которой принимали непосредственное участие вирусологи Минобороны России. «Поэтому даже с учетом добровольности каких-либо отказов от вакцинации «Спутником-V» среди военнослужащих не отмечено», - сообщил Конашенков. 

«В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических расследований и лжесвидетельств очевидцев о якобы опасности российской вакцины или поголовных отказах от вакцинирования, в том числе и в Вооруженных силах РФ», - сказал Конашенков. 

«Убеждены, что этот информационный саботаж никоим образом не ослабит высокую эффективность российских вакцин. И уж точно не усилит целительность зарубежных аналогов», - сказал он. 

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