Болгария удивлена заявлением Киева о желании уничтожить Крымский мост

Болгарские журналисты в последнее время начали обращать внимание на ситуацию между Украиной и Россией, которая сложилась вокруг Крымского полуострова. В СМИ пишут о намерениях Киева вернуть себе регион силовыми способами. В Софии предупреждают, что украинской стороне не хватит сил для воплощения такого сценария.

В болгарской газете "Факты" опубликовали статью о стремительном наращивании Украиной мощи своих вооруженных сил. Как обратили внимание журналисты, в этом году арсенал украинской армии пополнит новая крылатая ракета (КР) Р-360 из комплекса РК-360МС «Нептун». Ее разместят в южных регионах - у Черного и Азовского морей.

Автор материала привел сделанное еще в 2019 году заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Александра Турчинова, который утверждал что

"Нeптуны» якобы якобы способны в течение нескольких минут ликвидировать Крымский мост и корабли РФ в Черном и Азовском морях.

"A в этом году командующий ВМC Украины Алексей Неижпапа заявил CМИ после успешного испытания Р-360, что Украина готовится к полномасштабному военному противостоянию", - отмечено в публикации.

При этом экс-командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов предупредил, что украинской стороне "не хватит сил», чтобы противостоять российским кораблям.

Комментируя данную публикацию, болгарские читатели отметили, что Киев использует неуместную агрессивную риторику в адрес Москвы.

Большая часть комментаторов предположила, что ответом на такие действия со стороны РФ может быть удар оружием массового поражения. «Могут, конечно, попробовать ударить по мосту, да только потом Украина будет непригодна для жизни еще минимум 5 тыс. лет!" - написал один из пользователей. Другой поддержал эту мысль предположением о том, что Киев будет похож на расположенный в зоне отчуждения город Припять.

Другие начали писать, что Украина слишком сильно поддается влиянию Соединенных Штатов. "Если они действительно готовятся к войне с Россией, то вскоре начнутся провокации на границах, чтобы выставить Россию агрессором. Ждем продолжения", - написали в комментариях.

В конце ноября эта же болгарская газета уже публиковала материал на тему российско-украинских споров за Крым, которые Киев пытается перевести в военную плоскость.

В статье со ссылкой на экспертов из КНР подчеркивалось, что у Украины нет решительности и необходимых сил, чтобы провести такую сложную военную операцию как захват полуострова.

В материале указали, что западные союзники не будут оказывать поддержку столь безрассудному шагу Киева. При этом Москва, как подчеркнули журналисты, жестко отреагирует на любого противника, который посягнет на ее территории. Автор также указал, что крымское население отождествляет себя с Россией, поэтому рано или поздно полуостров в любом случае отделился бы от Украины.

В комментариях под этим материалом пользователи написали, что "русские бьют сильно, болит потом долго".

На Украине действительно по сей день довольно часто говорят о намерении вернуть Крым под свою юрисдикцию, пусть даже и силовыми методами. В начале осени адмирал Алексей Неижпапа сообщил, что в военно-морских силах ВС Украины собираются к 2025 году сформировать три дивизиона берегового комплекса крылатых ракет «Нептун» и разместить их в южных областях страны, выходящих к побережью Черного и Азовского морей.

Сразу после установки украинская сторона намерена поставить на боевое дежурство одну из батарей комплекса «Нептун», «которая приступит к выполнению задач по назначению», приводило его слова агентство «АрмияИнформ».

Дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета (ПКР) «Нептун» предназначена для уничтожения судов водоизмещением до 5 тыс. т. и наземных целей. Это оружие разработали в конструкторском бюро «Луч». Его серийным выпуском займется государственное предприятие «ВИЗАР».

Александр Турчинов ранее утверждал, что благодаря крылатым ракетам «Нептун» Украина сможет уничтожить военные корабли РФ любого класса в портах их базирования на Черном и Азовском море.

Он также выражал уверенность, что это оружие может «в течение нескольких минут снести» Крымский мост.

При этом военный эксперт Александр Артамонов писал в еженедельнике «Звезда», что уничтожить Крымский мост довольно непросто, так как его безопасность от берега до берега обеспечивают пограничники и противодиверсионная группа Черноморского флота. Специалист уточнил, что с воздуха конструкцию непрерывно защищают зенитные ракетные комплексы «Тор», «Панцирь», «Бук-М2» и С-400. Чтобы предотвратить угрозу с земли и моря, в Керченском проливе сформировали отдельную морскую бригаду.

Кристина Сизова