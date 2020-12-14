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Российская газета

Трагедия "Русских витязей": три Су-27 врезались в гору 25 лет назад

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Источник изображения: rg.ru

12 декабря 1995 года во Вьетнаме при заходе на посадку на аэродром Камрань разбились три истребителя Су-27 группы "Русские витязи". Летчики Борис Григорьев, Александр Сыровой, Николай Кордюков и Николай Гречанов погибли. Авиакатастрофа произошла в 06:22 по московскому времени.


Сообщение о гибели сразу трех истребителей, которые несколько дней назад с триумфом выступили на международной выставке вооружений LIMA-95 в Малайзии, потрясло мир. Огромную поддержку своим коллегам оказали летчики британской пилотажной группы Red Arrows, пригласив "Русских Витязей" к себе на базу Скэмптон.

В ходе расследования, которое шло 15 месяцев, удалось буквально посекундно восстановить хронологию рокового крушения.

После выполнения показательных полетов на острове Ланкави пять Су-27 вслед за лидером - военно-транспортным самолетом Ил-76 летели курсом на авиабазу Камрань. Транспортником управлял генерал-майор Владимир Гребенников.

Перелет занял около трех часов и уже подходил к концу, когда выяснилось: в районе аэродрома ухудшились метеоусловия и наблюдается густая и низкая облачность. В тропиках так часто бывает.

Ситуация усугублялась тем, что на аэродроме Камрань не работали навигационные приборы, в том числе радиолокатор контроля посадки. Находящийся на земле подполковник Александр Арбузов разрешил снижение и посадку. Ил-76 предписывалось находиться на высоте 1500 метров, а Су-27 - 600 метров.

Необходимо отметить, что переговоры по радиосвязи велись с Ил-76, поскольку на Су-27 не было подходящего оборудования. Для "пробивания" плотных облаков летчики Су-27 почти вплотную подошли к Ил-76, чтобы не потерять его из виду.

Над аэродромом группу увидели с земли и дали команду на роспуск, но командир самолета-лидера приказал всем уходить на второй круг и выполнил повторный заход на посадку. Самое страшное было в том, что группа опять попала в облака и заходила на посадку в полетном строе "клин самолетов".

В 6 часов 22 минуты 30 секунд (по московскому времени) на высоте 600 метров в кабине самолета Ил-76 сработала световая и звуковая сигнализация, предупреждающая об опасном сближении воздушного судна с землей. Однако Гребенников не доложил руководителю полетов о происходящем на борту и 25 секунд ничего не предпринимал. Самолет и 60 пассажиров спас другой летчик Сергей Сухарь, который резко поднял Ил-76 в небо. Два правых ведомых истребителя Су-27, пилотируемые Николаем Гречановым и Николаем Кордюковым, столкнулись с горой. А через несколько секунд разбилась "спарка", в которой находились Борис Григорьев и Александр Сыровой.

Судебное следствие в Московском гарнизонном суде длились несколько лет. Изначально обвиняемым считался руководитель полетов авиабазы Камрань подполковник Александр Арбузов, но в дальнейшем обвинения с него были сняты. Владимир Гребенников признал себя виновным, но потом от своих показаний отказался. Однако собранных следствием доказательств, в том числе записей радиопереговоров, оказалось достаточно, чтобы признать его вину. 13 марта 1998 года он был приговорен к шести годам лишения свободы, но, учитывая государственные награды, был освобожден по амнистии в зале суда.


Николай Грищенко

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Страны
Великобритания
Вьетнам
Малайзия
Продукция
Ил-76
Су-27
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