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РИА Новости

"Мы сделаем сверхчеловека": зачем Пентагон залез в мозг своих солдат

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Американские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана.
Источник изображения: © Фото : Master Sgt. Alejandro Licea

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Без слов понимать друг друга в бою, легко справляться со стрессом, стать крепче физически — научно-исследовательская служба армии США (US ArmyResearch Office) утверждает, что в недалеком будущем американские солдаты приобретут сверхспособности. Ученые вплотную подошли к расшифровке сигналов головного мозга и вот-вот совершат революцию в военном деле. Это далеко не единственная программа Пентагона по "улучшению" личного состава посредством новых технологий. О том, какие "апгрейды" готовят бойцам, — в материале РИА Новости.

Мозговой "коммуникатор"

На днях американские ученые, используя специальные алгоритмы и сложную математику, смогли отделить сигналы головного мозга, отвечающие за действия, от других, не влияющих на поведение человека. По их словам, удалось не просто зафиксировать эти нервные импульсы, но и понять, какой из них за что отвечает. В перспективе это может привести к созданию компьютера, способного управлять солдатом напрямую через мозг — передавать туда "подсказки". Ученые уверены: технология очень пригодится в зоне боевых действий.

"Мозг начинает подавать сигналы о стрессе или усталости задолго до того, как человек поймет, что он взволнован или вымотан, — объяснил журналистам менеджер программы Хамид Крим. — Новая технология заранее подскажет солдату, когда ему пора отдохнуть, поесть, успокоиться. Кроме того, в бою не всегда понятно, куда именно попала пуля или осколок, однако мозг солдата прекрасно об этом знает. И если соответствующие сигналы вывести на специальный переносной компьютер, с ранением сразу все будет понятно. По сути, возможности этой технологии ограничены только воображением".

Еще одна возможная область применения "мозгового компьютера" — бесшумное общение, что было бы очень полезно разведывательным подразделениям, действующим за линией фронта в тылу врага. Речь, разумеется, идет не о телепатии.

Военнослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident — 2020

Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

"Допустим, мы с сослуживцем находимся в боевой обстановке, — привел пример Крим. — Нам нужно обсудить дальнейшие действия, но необходимо сохранять полное молчание. Я мысленно проговариваю сообщение, мой переносной компьютер, коммуникатор или смартфон записывает его и передает на электронное устройство товарищу. Тот, в свою очередь, отправляет ему мое сообщение прямо в мозг. Итог: мы друг друга прекрасно поняли, причем не проронили ни звука".

Ученые не скрывают, что работы впереди еще много и боеготовый интерфейс "компьютер-человек", использующий сигналы головного мозга, появится, очевидно, нескоро. Однако перспективы большие. К тому же технологию можно использовать и в мирных целях — например, для обучения.

Боевые киборги

Любит "поковыряться" в мозгах военнослужащих и знаменитое DARPA — Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США. Год назад агентство получило из бюджета 65 миллионов долларов на программу по созданию интерфейса "человек-компьютер", предполагающего имплантацию специального устройства прямо в голову. По замыслу авторов, чип будет стимулировать разные отделы головного мозга, чтобы повысить те или иные характеристики солдата.

В Пентагоне рассчитывают со временем дать бойцам сверхчувствительность и ускорить их реакцию. Над проектом работают сразу шесть исследовательских групп. Четыре отвечают за улучшение зрения, две — за слух. И это понятно: в современной войне победит тот, кто первым увидит или услышит противника. Мозг военнослужащего собираются напрямую связать с компьютерной сетью, из которой солдаты смогут в режиме реального времени получать информацию о происходящем на поле боя, не отвлекаясь на тактический планшет или рацию.

Цель проекта, уточняют в DARPA, — "разработка имплантируемой системы, способной обеспечить точную связь между мозгом и цифровым миром". Менеджер программы Филипп Альвелда пояснил журналистам, что лучшие на сегодня технические решения по интерфейсу "мозг-компьютер" похожи на два суперкомпьютера, которые пытаются общаться друг с другом с помощью допотопного телефонного модема. Этот канал связи необходимо расширить. И не только в интересах военных. В DARPA утверждают, что их программа поможет лечить людей со слепотой, параличом и нарушениями речи.

Живительные инъекции

Помимо прямого вмешательства в высшую нервную деятельность, Пентагон планирует повышать эффективность бойцов медикаментозно. В феврале 2019-го командование армии США разместило на сайте госзакупок необычный заказ: исследовать, как на боеспособность солдат влияют стероидные препараты.

Официальное название проекта — Optimizing Performance for Soldiers: Androgen Therapy for Biomedical Performance Enhancement ("Оптимизация эффективности военнослужащих: андрогенная терапия для биомедицинского повышения боеспособности"). Заказчик предложил заинтересованным организациям провести клинические исследования влияния инъекций тестостерона на телосложение, мышечную массу, баланс протеинов и мыслительные способности человека в условиях высоких физических нагрузок и постоянного стресса. Цель — понять, поможет ли солдату искусственное повышение уровня мужского гормона сохранить силы и ясность мысли в длительной боевой командировке.

Согласно докладу авторов проекта, тестостерон в организме рейнджеров армии США на пиковых нагрузках падает чуть ли не до нуля, а количество калорий, сжигаемых за день, превышает шесть тысяч. Предполагается, что инъекции стероидов предотвратят процессы катаболизма (сжигания мышечной массы), снизят усталость и повысят общий тонус организма.

Американские военные во время учений в Германии

Источник изображения: © Фото : US Army Europe/Spc. Ryan Lucas

Инъекционный тестостерон, впрочем, далеко не безвреден. Передозировка может привести к повышенной агрессивности, гинекомастии, гормональным сдвигам, а также неприятным кожным заболеваниям, которые в условиях фронтовой антисанитарии способны надолго вывести бойца из строя.

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1 комментарий
№1
14.12.2020 12:42
Цитата, q
объяснил журналистам менеджер программы Хамид Крим. — Новая технология заранее подскажет солдату, когда ему пора отдохнуть, поесть, успокоиться.
Какая добрая программа, прямо электронная мамочка для бойца: поешь, отдохни...
Только как быть вот с этим:
Цитата, q
компьютера, способного управлять солдатом напрямую через мозг
Сдаётся, что формулировка "управлять солдатом" точнее. Если уж научились читать мысли и напрямую в мозг "подсказывать", то никаких препятствий загнать в мозг мысль типа "Надо убить вот того!" или "Пора умереть во имя свободы и демократии!"
Цитата, q
"Мы сделаем сверхчеловека"
Скорее - биоробота из человека.
Цитата, q
Мозг военнослужащего собираются напрямую связать с компьютерной сетью, из которой солдаты смогут в режиме реального времени получать информацию о происходящем на поле боя,  
И боец даже не сможет понять сам ли он это видит и слышит, или ему закачали в мозг фактически голлюцинации - сведения из тактической сети.
Говорю же - биороботов делают.
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