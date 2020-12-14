Российские военнослужащие рассказали о боевом дежурстве на Голанах

Российские военные рассказали о том, как проходит боевое дежурство на Голанских высотах в Сирии.

Ими были организованы пять постов вдоль буферной зоны по линии «Браво» с сирийской стороны. Эту территорию контролируют патрули военной полиции. На двух постах стоят танки Т-34.

«Задачи — наблюдение за прекращением ведения огня, демонстрация присутствия вооруженных сил РФ в Сирии и самая главная задача — это сохранение жизни и здоровья военнослужащих России», — рассказал командир взвода военной полиции Андрей Малышев.

Личный состав отрабатывает отражение нападений, эвакуацию и усиление постов. Местные жители относятся к российским военным хорошо, поскольку благодаря ним на эту территорию перестали нападать боевики.

Ранее, 8 ноября, сообщалось, что в сирийской провинции Эль-Кунейтра у Голанских высот слышны звуки взрывов. Подробности инцидента не сообщаются.

В районе Голанских высот у Сирии пересекаются границы с Израилем и Ливаном, данное место является территорией повышенной напряженности.