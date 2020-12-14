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Известия.ru

Российские саперы применили «Уран-6» при разминировании аэропорта в НКР

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Российские саперы задействовали робототехнический комплекс «Уран-6» в ходе разминирования одного из районов аэропорта в Степанакерте, сообщили «Известиям» в Минобороны РФ в пятницу, 11 декабря.

Отмечается, что применение комплекса «Уран-6» увеличивает производительность работ по очистке местности от взрывоопасных предметов.

Кроме того, российские миротворцы провели инженерную разведку и разминирование местности вдоль газопровода на дорожном направлении «Степанакерт–Шуша», а также в районе улицы Ачапняк в столице Нагорного Карабаха.

«Всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 80 га территории, 24,8 км дорог, 168 домостроений и шесть социально значимых объектов, обнаружены и обезврежены 4577 взрывоопасных предметов», — пояснили в оборонном ведомстве.

Боеприпасы уничтожаются на специальном полигоне, а те, что не удается эвакуировать, уничтожают на месте с обеспечением необходимых мер безопасности.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские саперы за день очистили около 5 га территории на окраине Степанакерта, 500 м дорог и 24 здания, также обезврежено шесть неразорвавшихся боеприпасов.


Боевые действия в Нагорном Карабахе, начавшиеся в связи с очередным витком конфликта, прекратились с 10 ноября, после того как 9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и российский лидер Владимир Путин подписали соответствующее соглашение.

Документ среди прочего предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Баку ряда районов региона, возвращение беженцев в НКР.

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