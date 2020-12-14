Войти
Российская газета

ВМФ РФ получит до конца 2020 года четыре боевых корабля

365
0
0
Церемония спуска на воду новейшего корабля противоминной обороны нового поколения проекта 12700 "Яков Баляев".
Церемония спуска на воду новейшего корабля противоминной обороны нового поколения проекта 12700 "Яков Баляев".
Источник изображения: Александр Гальперин/РИА Новости

Военно-морской флот России является сегодня одним из самых активно развивающихся флотов в мире. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, добавив, что до конца этого года в состав флота войдут четыре боевых корабля.

Речь идет о большом десантном корабле "Петр Моргунов", корветах "Алдар Цыденжапов" и "Гремящий", а также корабле противоминной обороны "Яков Баляев". В интервью газете Вооруженных сил России "Красная звезда" адмирал уточнил, что всего в 2020 году было построено порядка 40 боевых кораблей, подводных лодок, катеров и судов обеспечения.

По словам Евменова, в интересах ВМФ РФ продолжается серийное строительство ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта "Борей-А" и многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М", фрегатов, корветов и малых ракетных кораблей. Также продолжится серийное строительство дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота.

Ранее сообщалось, что российский крейсер "Адмирал Нахимов" вошел в список лучших боевых кораблей мира по версии издания Military Watch Magazine. Российские атомные крейсеры назвали одними из самых смертоносных в мире. "Адмирал Нахимов" в настоящий момент проходит модернизацию, но даже в изначальном виде он опасен для противников. Издание отмечает, что после модернизации крейсер будет иметь еще большее преимущество перед конкурирующими классами боевых кораблей, поскольку получит современное вооружение и новые системы радиоэлектронной борьбы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
Гремящий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
11711
2020-й год
636.3
877 Палтус
885 Ясень
955 Борей
ТОФ
Похожие новости
14.12.2020
Возвращаемся в океан: каким был 2020 год для флота России
14.01.2019
Оружие-2019. Какие новинки получит армия России
04.01.2019
Подарки для военных. Какие новинки российская армия получит в 2019-м
17.05.2018
Дурные предчувствия
28.03.2012
Разумный баланс между «хочу» и «могу»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.12 18:05
  • 135
Космонавтика Илона Маска
  • 14.12 17:41
  • 41
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 14.12 17:37
  • 26
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 14.12 16:37
  • 2
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 14.12 15:49
  • 10
Российскую «Армату» заменит танк с ЭТХП
  • 14.12 15:22
  • 3
Источник сообщил о запуске ракеты "Ангара" с Плесецка 14 декабря
  • 14.12 15:19
  • 19
АК-19: прорыв или стагнация
  • 14.12 14:35
  • 5
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 14.12 13:56
  • 255
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 14.12 13:07
  • 18
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 14.12 12:58
  • 7
РФ готова поставить Сербии авиацию и системы ПВО, вопрос кредита не стоит - ФСВТС России
  • 14.12 12:54
  • 60
Уничтоженному "Исламским государством" Т-90 оторвало башню
  • 14.12 12:42
  • 1
"Мы сделаем сверхчеловека": зачем Пентагон залез в мозг своих солдат
  • 14.12 12:20
  • 3
МС-21 с российским двигателем совершит первый полет до конца года - Мантуров
  • 14.12 09:31
  • 6
Спецназ НАТО готовят к тайному прорыву в Россию