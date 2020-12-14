За неделю 36 самолетов и беспилотников вели разведку у границ России

Российские радиолокационные станции (РЛС) за минувшую неделю сопроводили 30 самолетов и шесть беспилотников у границ страны, следует из данных Минобороны РФ, опубликованных в пятницу, 11 декабря на сайте газеты «Красная звезда».

«30 самолетов-разведчиков и шесть разведывательных БПЛА иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС», — сообщает ведомство.

Отмечается, что нарушения государственной границы России этими летательными аппаратами допущено не было.

1 декабря стало известно, что заступившая в 2019 году на боевое дежурство первая загоризонтная РЛС «Контейнер» подтвердила свои возможности обнаружения малозаметных самолетов на расстоянии в несколько тысяч километров от государственной границы России.

Так, по данным Минобороны, с декабря 2019 года она обнаружила и определила траекторные параметры самолетов стратегической, разведывательной и тактической авиации, в том числе полеты малозаметных истребителей стран НАТО.