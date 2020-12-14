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РИА Новости

В ВМФ назвали количество полученных судов в 2020 году

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Большой десантный корабль "Пётр Моргунов"
Большой десантный корабль "Пётр Моргунов".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Российский Военно-морской флот (ВМФ) получит в 2020 году около 40 кораблей, подлодок, катеров и судов обеспечения, сообщил в пятницу командующий ВМФ Николай Евменов.

"В истекающем году для нас построено порядка 40 боевых кораблей, подводных лодок, катеров и судов обеспечения", - сказал он в интервью газете российских Вооруженных сил "Красная звезда".

Командующий уточнил, что в декабре в состав флота должны войти большой десантный корабль "Петр Моргунов", корвет "Алдар Цыденжапов", корабль противоминной обороны "Яков Баляев", а также корвет "Гремящий".

Он уточнил, что российская промышленность продолжает строить для ВМФ стратегические подлодки проекта "Борей-А" и многоцелевые атомные "Ясени-М", а также фрегаты, корветы и малые ракетные корабли.

"Будет продолжено серийное строительство для Тихоокеанского флота дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3", - добавил Евменов.

Ранее гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщал, что предприятия компании должны сдать флоту 14 кораблей и подлодок в этом году, причем три из них рискуют не успеть. Позднее на встрече с президентов РФ Владимиром Путиным председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко заявил о 18 "изделиях".

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Персоны
Путин Владимир
Проекты
11711
2020-й год
636.3
877 Палтус
955 Борей
ТОФ
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