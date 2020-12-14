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Политика (Сербия): Украина опять в ожидании

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Герб Украины
Герб Украины.
Источник изображения: © РИА Новости, Евгений Биятов

Заявление Байдена о том, что он примется за международные дела со свежими силами и не пощадит «непослушных», вселяет в украинцев надежды на решение их проблем. Но очередь ожидающих весьма длинная, а Украина — в ее конце. И если даже Байден во имя собственных целей обратится к проблемам Украины, вопрос о Крыме и Донбассе будет решаться не в Киеве.

Приход Джозефа Байдена во главу США пробудил новые надежды среди украинцев, измученных войной, экономическим кризисом и социальными проблемами. Относительная политическая симпатия, которую нынешний президент крупнейшей западной державы Дональд Трамп проявлял к своему российскому коллеге Владимиру Путину, совсем не устраивала киевские власти. Результат налицо: решение проблемы мятежного Донбасса не сдвинулось с мертвой точки, а о статусе Крыма в международных кругах разговаривают все меньше и все реже.

Заявление будущего хозяина Белого дома о том, что он примется за международные дела со свежими силами и не пощадит "непослушных", дает украинцам определенную надежду. Но очередь из тех, кто ждет реализации этого заявления, весьма длинная, и до конца не ясно, какими будут приоритеты вашингтонской администрации. Однако уж точно никто не собирается развязывать открытый конфликт с Россией из-за куска украинской территории.

Даже если Байден и обратится к востоку европейского континента, его внимание, прежде всего, привлекут события в Нагорном Карабахе. Не потому что там недавно завершилась непродолжительная, но ожесточенная война, а потому что этот конфликт, вопреки американским ожиданиям, не нарушил отношений между Россией и Турцией, двумя державами, вовлеченными в упомянутые события. Напротив, оказалось, что для решения разногласий достаточно доброй воли, а она американцам в подобных ситуациях не свойственна. Короче говоря, украинцев, судя по всему, опять на некоторое время "отодвинули" на второй план.

"Воюя" с Россией, украинцы, объективно говоря, вряд ли могут добиться каких-то успехов. Просто они ни в военном, ни в экономическом отношении до этого не доросли. Но от них этого и не требуется. Их роль - удерживать бывшее советское отечество в состоянии постоянной военной напряженности, давая тем самым в руки западным странам, прежде всего США, немало козырей на переговорах, которые не обязательно связаны с судьбой Донбасса и Крыма. Лучше всего об этом свидетельствуют санкции против компаний (российских и нероссийских), которые участвуют в строительстве "Северного потока - 2". Сколько бы ни говорили о важности этого проекта для всего европейского континента, причины его саботирования нужно искать именно в событиях на Украине.

Конечно, все это не приносит второй по величине европейской стране конкретной пользы. В Москве обещали сохранить функциональность украинского газопровода, который сейчас используется и по которому газ поступает на запад Старого континента. Но до поры до времени. Пользы Украине не будет и от американского СПГ, потому что он стоит дороже, чем российский газ, и местные потребители впадут в еще большую зависимость от иностранного поставщика.

Олег Жданов, полковник запаса и военный аналитик, в статье "Украина для США - это руки, которыми загребают жар" на украинском портале "Главред" пишет, что образ России как врага, которому противостоит НАТО, должен обязательно быть сохранен. Украина - государство, которое воюет с Россией, и альянс пользуется этим, чтобы запугать Европу: "Видите, что творится в Украине? Там война. А за безопасность нужно платить, потому, пожалуйста, два процента ВВП - на стол".

Об этом говорит и то, что западный военный альянс не собирается убираться из Европы. Напротив, он останется тут надолго и вытянет как можно больше денег из военных бюджетов европейских государств. В этой связи на руку НАТО и размолвки между некоторыми членами, особенно теми, кто когда-то входил в Варшавский договор, кого по-быстрому приняли в ЕС, а потом и в НАТО. Можно даже сказать, что именно эти государства, хотя фактически они полностью контролируются Вашингтоном, больше всех ставят палки в колеса альянса. Не из-за недовольства собственным статусом, а из-за убежденности, что первые члены "ближе Брюсселю", чем они.

Большинству государств Европейского Союза ясно, что американские военные в Европе больше не играют роли "хранителей мира", а превратились в промоутеров и продавцов оружия с маркировкой "Made in USA" по завышенным ценам. Это в особенности касается вышеупомянутых членов Варшавского пакта, которым практически запретили разрабатывать и производить технологичное военное оборудование, прежде всего крупнокалиберное оружие.

Украине даже на пути в ЕС приходится ждать лучших времен. По крайней мере пока новый американской президент не займется внешнеполитическими вопросами и во имя собственных целей не окажет некую поддержку европейцам. Но и тогда вопрос о Крыме и Донбассе будет решаться не в Киеве.


Слободан Самарджия (Слободан Самарџија)

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