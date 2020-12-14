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ТАСС

ВМФ России до конца года получит четыре боевых надводных корабля

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Корабль противоминной обороны "Яков Баляев".
Корабль противоминной обороны "Яков Баляев".
Источник изображения: Александр Демьянчук/ТАСС

Всего за 2020 год для флота построено 40 боевых кораблей, подводных лодок, катеров и судов обеспечения, рассказал главком Николай Евменов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Корабль противоминной обороны, большой десантный корабль и два новых корвета планируется принять в боевой состав Военно-морского флота России до конца года. Об этом в пятницу в интервью "Красной звезде" сообщил главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

"В декабре в состав Военно-морского флота войдут большой десантный корабль "Петр Моргунов", корвет "Алдар Цыденжапов", корабль противоминной обороны "Яков Баляев". Планируется и прием в боевой состав корвета "Гремящий", - сообщил главком.

По его словам, всего за 2020 год для флота построено 40 боевых кораблей, подводных лодок, катеров и судов обеспечения. "Главное командование ВМФ находится в постоянном рабочем контакте с проектно-конструкторскими организациями, предприятиями Объединенной судостроительной корпорации и другими судостроительными и судоремонтными заводами", - отметил адмирал.

Евменов напомнил, что в интересах Военно-морского флота также продолжается серийное строительство ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта "Борей-А" и многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М", дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3, кораблей океанской зоны класса "фрегат", корветов и малых ракетных кораблей.

В среду командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев также в интервью "Красной звезде" сообщил, что до конца планируется завершить госиспытания атомной подводной лодки "Казань" проекта "Ясень-М".

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2020-й год
636.3
877 Палтус
885 Ясень
955 Борей
СФ
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