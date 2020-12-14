Щит с управлением: запад России прикроет автоматизированная система

Россию прикроет большой зенитный щит. Системы ПВО и боевую авиацию в Западном военном округе вскоре объединят под управлением новой единой автоматизированной системы управления (АСУ). Интеграция позволит создать защиту из ракет и истребителей на пространстве от Санкт-Петербурга до Воронежа. Прежде аналогичный принцип был опробован в Крыму. Внедрение современных средств автоматизации необходимо для того, чтобы соответствовать высокому уровню перевооружения отечественных войск, пояснили эксперты.

Россию прикроет большой зенитный щит. Системы ПВО и боевую авиацию в Западном военном округе вскоре объединят под управлением новой единой автоматизированной системы управления (АСУ). Интеграция позволит создать защиту из ракет и истребителей на пространстве от Санкт-Петербурга до Воронежа. Прежде аналогичный принцип был опробован в Крыму. Внедрение современных средств автоматизации необходимо для того, чтобы соответствовать высокому уровню перевооружения отечественных войск, пояснили эксперты.

Западный рубеж

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, интегрированную АСУ начнут формировать в составе 6-й армии ВВС и ПВО Западного военного округа уже в следующем году. В её состав войдут несколько цифровых подсистем. Именно они возьмут под свое управление истребители, зенитные комплексы, а также радиотехнические и радиолокационные станции. В свою очередь АСУ будет сводить воедино данные о воздушной обстановке и передавать их пилотам самолетов и расчетам пусковых установок ЗРК.

Ранее в российском военном ведомстве заявили, что ЗВО в ближайшее время в рамках государственного оборонного заказа должен получить перспективные АСУ зенитными ракетными и авиационными комплексами, средствами радиотехнических войск и радиоэлектронной борьбы.

Впервые единая АСУ была создана для интеграции ПВО на Крымском полуострове в 2018 году, сообщали ранее «Известия». Но в Западном военном округе территория, которую предстоит замкнуть в единый контур, гораздо больше. С севера на юг, и с запада на восток протяжённость зоны контроля 6-й армии ВВС и ПВО составляет около двух тысяч километров. В ней находятся 26 регионов Северо-Западного и Центрального федерального округов.

Из-за международной обстановки сейчас развивать систему ПВО особенно актуально именно на западных рубежах, полагает экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

— Район для потенциального противника интересный — оттуда можно двигаться и на Москву, и на Петербург, — пояснил эксперт. — Неподалёку расположена и Калининградская область, не имеющая с нами общей границы. В тех краях теперь постоянно проводят разведывательные полеты самолеты НАТО — в том числе над нейтральными водами. От западных рубежей недалеко до Москвы. Кроме того, в этих регионах сосредоточен значительный промышленный потенциал страны. Поэтому надо быть готовыми отразить не только сегодняшние, но и перспективные угрозы. Сейчас многие страны развивают беспилотную авиацию, гиперзвуковые ракеты и другие средства нападения.

«Войска высокой автоматизации»

Испытания аналогичной интегрированной системы проводились в Крыму. По данным Минобороны, во время учений российские ВС на полуострове условно отразили налёт сразу семидесяти крылатых ракет. В перспективную единую АСУ непрерывно поступала информация о воздушных и наземных объектах от радиотехнических станций и РЛС, беспилотников и авиации. Все разведданные сводились воедино и обрабатывались в режиме реального времени. Система анализировала тип целей, уровень их опасности, скорость, высоту и направление движения. Между всеми её участниками велся непрерывный обмен информацией, выдавались целеуказания для ПВО и истребителей. Командир любого уровня мог получить полную картину действий противника и рекомендации по его уничтожению

Ранее Министерство обороны сообщало, что для автоматизации в армиях и зенитных ракетных бригадах Воздушно-космических сил внедряется АСУ «Поляна-Д4М1», существующая как в стационарном, так и в передвижном вариантах. Под её управление попадают знаменитые С-400, С-300 и «Панцири».

Для объединения армейских средств ПВО на уровне мотострелковых и танковых бригад и дивизий в войска идёт поставка базовой подсистемы «Барнаул-Т». Она управляет «Торами», «Тунгусками», «Стрелами» и разнообразными радиолокаторами.

И «Поляна», и «Барнаул-Т» способны способны объединить под единым командованием силы ПВО как Сухопутных войск, так и ВКС. Это помогает им эффективно обнаруживать и распределять между собой различные цели — от небольших беспилотников до баллистических ракет.

— Войска ПВО — это войска высокой автоматизации. Начиная с первичного звена, радиолокационной роты, они связаны в различные системы и подсистемы, — отметил бывший замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев. — Задача АСУ радиотехнических войск — как можно быстрее донести информацию до вышестоящего командного пункта. АСУ зенитно-ракетных войск должны сделать грамотное целераспределение огневых возможностей бригад и полков. При массированном ударе воздушного противника, когда человек не успевает это сделать, целеуказание осуществляется в автоматическом режиме. Раньше на С-125 командир сам крутил антенну, а его операторы осуществляли сопровождение цели. Сейчас всё зависит от алгоритма. Надо только смотреть на экраны и следить за рекомендациями машины.

Автоматизированная система в ПВО была и в советское время, однако сегодня в войска и в авиацию поставляются новые самолёты и ЗРК с другими возможностями, добавил эксперт. И АСУ должна им соответствовать.

— Современная система управления должна быть очень гибкой, активной, живучей, с широкими боевыми возможностями, — добавил Айтеч Бижев. — Если раньше информация об изменении воздушной обстановки доходила до командного пункта за две-три минуты, то сегодня оператор подводит маркер к объекту на экране, и уже через несколько секунд все характеристики цели — скорость, высота, направление — находятся на мониторах у вышестоящего начальника. Пропускные способности линий связи постоянно растут. ПВО являются высокотехнологичным видом ВС.

Своя АСУ имеется теперь даже у стрелков-зенитчиков, оснащённых новейшими переносными ЗРК «Верба». Она передаёт информацию от радиолокаторов, помогая найти вражеский объект ещё до появления его в поле зрения.