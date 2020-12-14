Войти
Известия.ru

Щит с управлением: запад России прикроет автоматизированная система

428
0
+1
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Россию прикроет большой зенитный щит. Системы ПВО и боевую авиацию в Западном военном округе вскоре объединят под управлением новой единой автоматизированной системы управления (АСУ). Интеграция позволит создать защиту из ракет и истребителей на пространстве от Санкт-Петербурга до Воронежа. Прежде аналогичный принцип был опробован в Крыму. Внедрение современных средств автоматизации необходимо для того, чтобы соответствовать высокому уровню перевооружения отечественных войск, пояснили эксперты.

Россию прикроет большой зенитный щит. Системы ПВО и боевую авиацию в Западном военном округе вскоре объединят под управлением новой единой автоматизированной системы управления (АСУ). Интеграция позволит создать защиту из ракет и истребителей на пространстве от Санкт-Петербурга до Воронежа. Прежде аналогичный принцип был опробован в Крыму. Внедрение современных средств автоматизации необходимо для того, чтобы соответствовать высокому уровню перевооружения отечественных войск, пояснили эксперты.

Западный рубеж

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, интегрированную АСУ начнут формировать в составе 6-й армии ВВС и ПВО Западного военного округа уже в следующем году. В её состав войдут несколько цифровых подсистем. Именно они возьмут под свое управление истребители, зенитные комплексы, а также радиотехнические и радиолокационные станции. В свою очередь АСУ будет сводить воедино данные о воздушной обстановке и передавать их пилотам самолетов и расчетам пусковых установок ЗРК.

Ранее в российском военном ведомстве заявили, что ЗВО в ближайшее время в рамках государственного оборонного заказа должен получить перспективные АСУ зенитными ракетными и авиационными комплексами, средствами радиотехнических войск и радиоэлектронной борьбы.

Впервые единая АСУ была создана для интеграции ПВО на Крымском полуострове в 2018 году, сообщали ранее «Известия». Но в Западном военном округе территория, которую предстоит замкнуть в единый контур, гораздо больше. С севера на юг, и с запада на восток протяжённость зоны контроля 6-й армии ВВС и ПВО составляет около двух тысяч километров. В ней находятся 26 регионов Северо-Западного и Центрального федерального округов.

Из-за международной обстановки сейчас развивать систему ПВО особенно актуально именно на западных рубежах, полагает экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

— Район для потенциального противника интересный — оттуда можно двигаться и на Москву, и на Петербург, — пояснил эксперт. — Неподалёку расположена и Калининградская область, не имеющая с нами общей границы. В тех краях теперь постоянно проводят разведывательные полеты самолеты НАТО — в том числе над нейтральными водами. От западных рубежей недалеко до Москвы. Кроме того, в этих регионах сосредоточен значительный промышленный потенциал страны. Поэтому надо быть готовыми отразить не только сегодняшние, но и перспективные угрозы. Сейчас многие страны развивают беспилотную авиацию, гиперзвуковые ракеты и другие средства нападения.

«Войска высокой автоматизации»

Испытания аналогичной интегрированной системы проводились в Крыму. По данным Минобороны, во время учений российские ВС на полуострове условно отразили налёт сразу семидесяти крылатых ракет. В перспективную единую АСУ непрерывно поступала информация о воздушных и наземных объектах от радиотехнических станций и РЛС, беспилотников и авиации. Все разведданные сводились воедино и обрабатывались в режиме реального времени. Система анализировала тип целей, уровень их опасности, скорость, высоту и направление движения. Между всеми её участниками велся непрерывный обмен информацией, выдавались целеуказания для ПВО и истребителей. Командир любого уровня мог получить полную картину действий противника и рекомендации по его уничтожению

Ранее Министерство обороны сообщало, что для автоматизации в армиях и зенитных ракетных бригадах Воздушно-космических сил внедряется АСУ «Поляна-Д4М1», существующая как в стационарном, так и в передвижном вариантах. Под её управление попадают знаменитые С-400, С-300 и «Панцири».

Для объединения армейских средств ПВО на уровне мотострелковых и танковых бригад и дивизий в войска идёт поставка базовой подсистемы «Барнаул-Т». Она управляет «Торами», «Тунгусками», «Стрелами» и разнообразными радиолокаторами.

И «Поляна», и «Барнаул-Т» способны способны объединить под единым командованием силы ПВО как Сухопутных войск, так и ВКС. Это помогает им эффективно обнаруживать и распределять между собой различные цели — от небольших беспилотников до баллистических ракет.

— Войска ПВО — это войска высокой автоматизации. Начиная с первичного звена, радиолокационной роты, они связаны в различные системы и подсистемы, — отметил бывший замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев. — Задача АСУ радиотехнических войск — как можно быстрее донести информацию до вышестоящего командного пункта. АСУ зенитно-ракетных войск должны сделать грамотное целераспределение огневых возможностей бригад и полков. При массированном ударе воздушного противника, когда человек не успевает это сделать, целеуказание осуществляется в автоматическом режиме. Раньше на С-125 командир сам крутил антенну, а его операторы осуществляли сопровождение цели. Сейчас всё зависит от алгоритма. Надо только смотреть на экраны и следить за рекомендациями машины.

Автоматизированная система в ПВО была и в советское время, однако сегодня в войска и в авиацию поставляются новые самолёты и ЗРК с другими возможностями, добавил эксперт. И АСУ должна им соответствовать.

— Современная система управления должна быть очень гибкой, активной, живучей, с широкими боевыми возможностями, — добавил Айтеч Бижев. — Если раньше информация об изменении воздушной обстановки доходила до командного пункта за две-три минуты, то сегодня оператор подводит маркер к объекту на экране, и уже через несколько секунд все характеристики цели — скорость, высота, направление — находятся на мониторах у вышестоящего начальника. Пропускные способности линий связи постоянно растут. ПВО являются высокотехнологичным видом ВС.

Своя АСУ имеется теперь даже у стрелков-зенитчиков, оснащённых новейшими переносными ЗРК «Верба». Она передаёт информацию от радиолокаторов, помогая найти вражеский объект ещё до появления его в поле зрения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Барнаул-Т
Поляна-Д4
С-125
С-300
С-400 Триумф
Тунгуска
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
БПЛА
Военные учения
ГЗЛА
Гособоронзаказ
Похожие новости
26.12.2019
Расширенное заседание Коллегии Министерства обороны России
25.12.2019
На расширенном заседании Коллегии Минобороны выступил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу
17.07.2017
Даже муха не пролетит
27.12.2011
Пехота с воздуха прикрыта
21.11.2011
На задворках войсковой ПВО: в чем причина ее развала
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.12 18:05
  • 135
Космонавтика Илона Маска
  • 14.12 17:41
  • 41
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 14.12 17:37
  • 26
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 14.12 16:37
  • 2
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 14.12 15:49
  • 10
Российскую «Армату» заменит танк с ЭТХП
  • 14.12 15:22
  • 3
Источник сообщил о запуске ракеты "Ангара" с Плесецка 14 декабря
  • 14.12 15:19
  • 19
АК-19: прорыв или стагнация
  • 14.12 14:35
  • 5
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 14.12 13:56
  • 255
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 14.12 13:07
  • 18
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 14.12 12:58
  • 7
РФ готова поставить Сербии авиацию и системы ПВО, вопрос кредита не стоит - ФСВТС России
  • 14.12 12:54
  • 60
Уничтоженному "Исламским государством" Т-90 оторвало башню
  • 14.12 12:42
  • 1
"Мы сделаем сверхчеловека": зачем Пентагон залез в мозг своих солдат
  • 14.12 12:20
  • 3
МС-21 с российским двигателем совершит первый полет до конца года - Мантуров
  • 14.12 09:31
  • 6
Спецназ НАТО готовят к тайному прорыву в Россию