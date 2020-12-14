Военные США не исключают атаки проиранского ополчения в Ираке

Военные США на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боевой готовности, чтобы отреагировать на возможное нападение со стороны Ирана, сообщает 10 декабря Politico со ссылкой на военного чиновника.

Собеседник издания рассказал, что Пентагон внимательно следит за «тревожными индикаторами подготовки потенциальной атаки» со стороны иранских ополченцев в Ираке.

Отмечается, что данные шаги американская стороны предпринимает, чтобы предостеречь Иран «от любых агрессивных действий, при этом нападать они сами не намерены.

«Планов действовать тут нет, есть план показать сильные оборонительные позиции, которые заставят задуматься потенциального противника», — уточнил источник газеты.

22 ноября стало известно, что Соединенные Штаты перебросили стратегические бомбардировщики B-52H на Ближний Восток «с целью сдерживания агрессии и подтверждения поддержки партнеров и союзников США».

При этом за несколько дней до этого президент США Дональд Трамп выразил надежду на возвращение всех американских военнослужащих, дислоцированных в настоящее время в Ираке и Афганистане, на родину к маю 2021 года.

Отмечается, что США в настоящее время имеют в Ираке более 3 тыс. военнослужащих.