АК-19: прорыв или стагнация

Надежность не может оправдать недостатки нового автомата

В ноябре в концерне «Калашников» сменился глава. На пост руководителя пришел 44-летний экс-замминистра транспорта, юрист по образованию и рок-музыкант Алан Лушников. 75% акций легендарной оружейной фирмы он приобрел всего за 1 млрд руб. Для такого актива – ничтожно мало. Хотя, возможно, смена собственника поможет компании вернуть былой блеск ее продукции.

Август 2020 года. Парк «Патриот». Демозал концерна «Калашников» (КК). Перед журналистами огромный экран, на котором крутятся ролики новинок КК – от «умного обвеса» Ultima для дробовика MP-155 до нового гибридного станка. Ролики красивые, хорошо смонтированные, с неплохо подобранным музыкальным сопровождением – видно, что PR-отдел не просто так получает свою зарплату. Вероятно, можно считать, что КК теперь – нечто более широкое, чем производитель оружия. Эдакая убер-корпорация. Сейчас это модно, расширять свой кругозор, производить все – от танков от детского мыла. Но все же первая ассоциация с концерном – его автоматы. Мировой бренд, связанный с именем легендарного оружейника Михаила Калашникова.

Главная новинка фирмы АК-12, с которым не один год носились и рекламировали как автомат будущего, таковым по факту не стал. Возможно, некоторые его особенности можно назвать новаторскими, но вопрос: где базовые заявленные пункты? Возможно, поэтому Минобороны ограничилось всего лишь партией этих изделий в количестве 150 тыс. экземпляров.

И вот в августе 2020 года концерн «Калашников» представил очередную новинку – автомат АК-19. Я испытывал разочарование, но не удивление. Удивился бы я скорее, если бы у данной модели наконец-то оказались бы давно запрашиваемые и, главное, обещанные элементы: новый предохранитель – переводчик огня, а не неудобный рычаг, как у классического АК-74 на корпусе. Ни о каком управлении стреляющей рукой без отпуска рукояти речи нет, интуитивного переключения нет, плавного хода нет. Зато сделан простенький костыль в стиле «Кулибина с напильником» – на переводчик установлена дополнительная планка под указательный палец. Якобы теперь должно быть удобно. Я пробовал – нет, неудобно.

Двусторонний затвор отсутствует. Опыт штурмовых винтовок ACR (США) и SCAR (Бельгия), видимо, недостаточно показателен. Затворная задержка отсутствует. Вместо кнопки сброса магазина все тот же рычажок. В результате передо мной все тот же АК-74 в современном модном обвесе под крепление прицелов и фонарей. Вывешенное цевье, УСМ, стрельба с отсечкой по два патрона – всё? То, что выдается за «новшества», – телескопический приклад, новый пламегаситель – я даже упоминать не буду. Стыдно для компании такого уровня считать это «следующим шагом» для своего главного продукта.

К чему это все? Эти элементы управления позволяют отделять современное оружие от автоматов будущего. Например, переводчик режима огня, на который припаяли еще пару сантиметров металла, никогда, ни при каком раскладе не сравнится по удобству и интуитивности с двусторонним переводчиком, который был еще на той же штурмовой винтовке американской компании ArmaLite AR-10. И это было сделано еще в начале 50-х годов прошлого века.

Боец, которому не нужно тянуться левой рукой к правостороннему затвору, быстрее перезарядит свое оружие, чем владелец АК. Тем паче равновесие рушится при наличии у первого бойца оружия с затворной задержкой. Пункт со сбросом магазина, ладно, пропустим. Все же немало споров, что система с рычагом надежнее.

Еще когда я писал про АК-12, я получил от концерна ответ касательно затворной задержки – слишком дорого будет производить новые магазины. Неужели у нас настолько бедная страна, что мы не можем «проапгрейдить» самый главный наш «ствол»? Ну хорошо, делаем поблажку. Что насчет переводчика и двустороннего затвора? Между прочим, на одном из лежащих здесь автоматов, который я уже успел чуть ли не попробовать на вкус и из которого даже успел пострелять, – АМ-17 – левосторонний затвор имеется. Значит, можем? Значит, не так он и ужасен, этот страшный полулегендарный монстр? Значит, оружие от его наличия не становится радиоактивным и не разваливается на куски от неосторожного чиха?

Презентовать АК-19 выходит специалист концерна Владимир Онокой. С ним мы и побеседовали и в ходе этой беседы обсудили все вышеуказанные моменты. Я благодарен Владимиру за то, что он не растерялся и дал мне ответы – хотя я и не могу сказать, что все они меня удовлетворили.

– Расскажите, где двусторонний предохранитель-переводчик огня?

– Хороший вопрос. К сожалению, это пока закрытая информация. Мы должны понимать, что история автомата Калашникова – это история эволюции. И мы с нашей репутацией не можем себе позволить выпустить какой-либо элемент, который не будет соответствовать самым жестким требованиям по надежности и безотказности. Поэтому не буду ничего обещать, но я уверен, что мы с вами еще встретимся, и вы найдете ответ на ваш вопрос.

АК был принят на вооружение в 1949 году. 71 года не хватило для проработки надежности при вкраплении нового переводчика? Почему хватило для АМ-17, на котором – да, совершенно верно, и двусторонний переводчик тоже есть? Почему у АЕКов (автоматы завода Дегтярева) хватило?

– Где левосторонний затвор?

– В данном случае опыт эксплуатации показывает, что левосторонний затвор ведет к необходимости открытия окна, которое создает возможность попадания грязи и прочих неприятных вещей внутрь ствольной коробки и затруднения работы движущихся частей. Поэтому левосторонняя рукоятка затвора – не могу сказать, что это однозначно позитивное решение.

Без комментариев. Скажу разве что, что FN SCAR-L(H) (бельгийские штурмовые винтовки) применяются в Афганистане. Не берусь утверждать – лично не пользовался, но спрошу: разве афганский песок не стал бы препятствием для попадания туда оружия, левосторонний затвор у которого являлся бы гарантией меньшей надежности?

Я спрашиваю у Владимира про АМ-17 – говорю, что на этом автомате левосторонний затвор имеется.

– АМ-17 пока что проходит испытания. Мы не можем в данном случае – показывает на АК-19 – позволить себе какой-либо компромисс в области надежности.

Вопрос, почему бы не создать какой-нибудь «Калашников» с левосторонним затвором и пусть себе проходит испытания как АМ-17.

Далее мы переходим к притче во языцех.

– Что касается затворной задержки – как мы понимаем, АК-19 основан на автомате АК-12. Последний разрабатывался в рамках весьма жесткого, понятного технического задания Минобороны. Поэтому, если бы там была прописана необходимость наличия затворной задержки – она бы, разумеется, там была. Реализовать затворную задержку в автомате Калашникова можно, и это делалось ранее. Но опять же вопрос в том, чтобы заказчик в этом был заинтересован. За мою многолетнюю работу на нашем предприятии я еще ни разу не слышал, чтобы заказчик действительно хотел затворную задержку.

Я удивляюсь: но для АК-12 затворная задержка предполагалась. Рассказываю про информацию от его коллег о вопросе стоимости и новых магазинах.

– Да, действительно, был проект затворной задержки. Но необходимо было для того, чтобы она действовала, использовать другие магазины. Плюс это снижало надежность. То есть конкретно на моем личном опыте могу сказать, что специальный зуб, выходящий за подаватель, увеличивал трения подавателя и снижал надежность работы магазина.

Признаться, я уже устал от слова «надежность». Знаете, что еще более надежно? Винтовка Мосина. Бьешь ею по голове супостатов, и ни вопроса амуниции, ни вопроса загрязнения ствольной коробки не стоит. Но раз от весла мы перешли к автоматическим винтовкам, значит, наверное, есть еще что-то, кроме надежности? И разработчики винтовок AR, H&K 416/417, SIG, AUG это демонстрируют. Не может ли быть так, что эта легендарная характеристика под названием «надежность» просто стала для заказчиков из МО удобным стоп-краном для препятствования любым более-менее серьезным инновациям?

Отвечая на мой вопрос про кнопку сброса, Владимир сослался на то, чего я, в общем-то, ожидал. Он рассказал, что при заморозке, в том числе при попадании воды, механизм сброса магазина не срабатывает. Поэтому рычаг, по словам Владимира, – наиболее универсальное решение. Впрочем, добавляет он, для спортивных образцов и кнопка сброса магазина, и затворная задержка есть.

Я вспоминаю Норвегию, в которой на вооружение принят H&K 416. С той самой кнопкой сброса магазина. А в Исландии на вооружении стоит ARойд – Diemaco C7 / C8. Тоже с кнопкой сброса.

И все же Владимир дает туманный намек на возможное появление хотя бы нового переводчика. «Встретимся с вами в следующем году и обязательно вернемся к данному вопросу», – расплывчато говорит он.

Пока что могу сказать одно – эволюция «Калашникова» стопорится. Я сомневаюсь, что по инициативе самого концерна КК. Там явно работают не бесталанные люди, любящие свою работу и свои детища. Наверное, будь их воля, уже АК-12 был бы не на картинках, а в серии – штурмовой винтовкой XXI века. Те моменты, которые я перечислил, как по мне, уже давно являются программой-минимум. Они напрямую влияют на второй по важности после эффективности стрельбы показатель – удобство использования стрелком. В английском языке для этого есть отдельный термин – handling. Дословно – «обращение».

АК с тех пор, как я впервые взял его в руки, напоминает кирпич. Да, к нему можно привыкнуть. Можно научиться более-менее быстро его перезаряжать, наверное, даже к этому новому наплыву на предохранителе можно привыкнуть. Но в случае с оружием такой подход неверен. Оно должно не только стрелять, но и быть удобным в обращении. А это к новым автоматам КК не относится. И кажется, что объяснение, почему этого нет, – «надежность» – скоро станет ругательным. Надежность не должна быть вопреки эффективности и удобству. А когда подготовленный пользователь может перезарядить AR за 1,18 секунды, а АК в лучшем случае за 2,87–3,02, это значит, что эффективность оружия начинает хромать.

Возможно, что смена владельца концерна «Калашников» как раз и станет генератором новых идей и решений, внедряемых легендарной фирмой. При этом под этим развитием не должна пониматься установка модного оружейного обвеса, который любой желающий и так может купить в магазине. Развитие должно означать реальную, ощутимую, полноценную эволюцию, о которой не просто так упомянул Владимир Онокой. H

Федор Ужов

Федор Вадимович Ужов – военный журналист.