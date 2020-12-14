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Независимое военное обозрение

Стальной кулак Балтийского флота

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Фото сайта mil.ru
Фото сайта mil.ru.

Под Калининградом развернули несколько сотен новейших танков

Зенитно-ракетное соединение комплексов С-300В4 на островах Курильской гряды и новая полноценная дивизия с мотострелковыми, артиллерийским и танковым полками в Калининградской области – такие меры предприняты Минобороны для парирования угроз, связанных с недружественными действиями у российских границ. В Азиатско-Тихоокеанском регионе они связаны с возможным размещением американских ракет средней и меньшей дальности в Южной Корее и Японии. На Западе – с размещением иностранных воинских контингентов в Польше и Прибалтике. По словам командующего Балтийским флотом Александра Носатова, сегодня к границам российского эксклава стянуты одна бронетанковая, несколько многонациональных батальонно-тактических групп, а также другие ударные части и подразделения войск США и НАТО.

О напряженности обстановки говорит и тот факт, что только за этот год стратегические бомбардировщики США совершили 10 групповых полетов к российской территории. Командующий Балтийским флотом отмечает также, что «в нынешнем году было зафиксировано более тысячи разведывательных самолето-вылетов вблизи государственной границы в зоне ответственности Балтийского флота, что примерно на полторы сотни больше, чем в прошлом году. Более 10 раз к нашим границам приближались американские стратегические бомбардировщики. В прошлом году, для сравнения, были отмечены всего два таких случая».

Новая дивизия в Калининграде будет сформирована в 2021 году. Она войдет в состав 11-го армейского корпуса береговых и сухопутных войск Балтийского флота. Согласно принятому в ВС РФ штатному расписанию, в составе мотострелковой дивизии должны быть 3 мотострелковых полка и 1 танковый полк – всего 10 мотострелковых батальонов и 6 танковых. Ожидается, что в связи с планируемой реорганизацией число танковых и мотострелковых батальонов в составе 11-го армейского корпуса вырастет на несколько единиц.

Обновление Калининградского эксклава ведется Минобороны с 2016 года. Этот процесс был увязан с развертыванием в Польше базы национальной системы противоракетной обороны США и планами Варшавы предоставить свою территорию для создания американской военной базы. Согласно подписанному в августе межправительственному соглашению, Вашингтон и Варшава договорились о размещении в Польше дополнительно тысячи американских солдат. В настоящее время в стране их уже около пяти.

Договор также предусматривает закрепление постоянного статуса американского военного присутствия в стране. В Польше предполагается развернуть целую военную инфраструктуру США. На западе страны планируется создать центр боевой подготовки. В городе Ласк – разместить эскадрилью беспилотных летательных аппаратов, а в городе Люблинец – подразделение американского спецназа. Бронетанковая бригада боевой группы будет дислоцирована в Жагани–Свентошуве. В Минобороны Польши подчеркивают, что благодаря этим объектам в случае возможной угрозы можно будет немедленно направить в страну дополнительные силы, обеспечив общее присутствие до 20 тыс. американских солдат.

Если говорить о российской военной инфраструктуре в регионе, то она сегодня представлена новейшими зенитными ракетными системами С-400 «Триумф» и «Панцирь-С». Ракетный полк береговой обороны перевооружен современным комплексом «Бастион» с противокорабельными крылатыми ракетами «Оникс». Дальность их полета составляет до 600 км. Флотская авиация в Калининградской области в настоящее время перевооружается на многоцелевые истребители Су-30СМ.

Но, наверное, самый неприятный итог для Варшавы – появление в Калининградской области оперативно-тактических комплексов «Искандер-М». Они заменили в регионе системы «Точка-У». В результате дальнобойность наших ракет увеличилась со 120 до 500 км. В радиусе действия этих комплексов оказались объекты стратегической противоракетной обороны США, расположенные в Польше. При этом, если Вашингтон не даст гарантий неразмещения новых ракет средней и меньшей дальности в Европе, Москва может пойти на оснащение комплексов «Искандер-М» крылатыми ракетами 9М729.

Состав вооружения новой дивизии пока не раскрывается Минобороны. В ноябре командир армейского корпуса Балтийского флота генерал-майор Андрей Рузинский сообщил, что части, расположенные в Калининградской области, получили 30 новых танков Т-72Б3.

В ходе последней модернизации танк получил новое 125-мм гладкоствольное орудие, позволяющее применять новые бронебойные подкалиберные снаряды типа «Свинец-1», «Свинец-2». Благодаря новому прицелу «Сосна-У» и 1А40-4 была повышена точность стрельбы как с места, так и в движении. Тепловизионный канал основного прицела обеспечивает надежную работу приборов наведения в любых погодных условиях вне зависимости от времени суток.

Еще одно нововведение – двигатель В-92С2Ф мощностью в 1130 л.с. До этого на танках стояли дизели в 780 «лошадей».

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Страны
Польша
Россия
США
Япония
Продукция
96К6 Панцирь-С1
9М729
Бастион
В-92С2
Искандер
П-800 Оникс
С-300
С-300В
С-400 Триумф
Су-30
Т-72
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