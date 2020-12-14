Когда мечтать бывает вредно

Украинские патриоты вожделеют чудо-оружия

Внезапное завершение второй карабахской войны, длившейся почти полтора месяца и законченной вводом российских миротворцев, обеспечивших немедленное и эффективное прекращение огня, вызвало серьезный отклик в рядах военных экспертов, специалистов-политологов и прочих неравнодушных граждан, изолированных коронавирусным карантином от более привычных зрелищ.

В поисках нового кумира

Разумеется, не избежали этой участи и украинские военные эксперты, давно составившие собственный, совершенно оригинально и нестандартно мыслящий сегмент, оценивающий любые события исключительно в свете окончательной и неотвратимой победы над «российско-террористическим агрессором», защиты от него всей Европы и освобождения исконно украинских земель Донбасса и Крыма. С перспективой возвращения Кубани и прочих заповедно-летописных территорий из учебников сверхновой истории Украины.

Ранее предметом их всеобщего поклонения была операция «Буря» (Oluja), в ходе которой хорватские войска 25 лет назад ликвидировали Республику Сербская Краина. Долгое время на нее ориентировались не только эксперты и общественные деятели, но и военная мысль, чему способствовали близкие связи с хорватским Министерством обороны в сфере военно-технического сотрудничества.

Однако с годами восторги несколько улеглись. Выяснилось, что в самой Хорватии эту войну называют Отечественной войной гораздо чаще, чем Великосербской агрессией. А поскольку Союзная Республика Югославия и Хорватия никогда не находились в состоянии войны, то этот конфликт обычно объединяют с Боснийской войной и используют термин «югославский кризис»

Кроме того, успешно начатая военная торговля, обещавшая неплохие барыши, внезапно обернулась рядом скандалов. Въедливые хорваты не только сбили цены, но и предъявили рекламации на отремонтированные на Одесском авиационном заводе и проданные хорватам истребители МиГ-21, принадлежавшие некогда Алжиру, Йемену и прочим заказчикам, не сумевшим их выкупить. Снизилась почему-то и рентабельность других проектов. Ремонт парка вертолетов Ми-8 и военно-транспортных самолетов Ан-32, поставка другого вооружения и военной техники либо были отложены, либо приносили только регулярные проблемы с действительным членом НАТО.

На этом печальном фоне вспыхнула новая надежда. Армия Азербайджана, оснащенная новейшими образцами вооружений производства России, Израиля и даже самой Украины, при военной и военно-технической поддержке Турции спустя почти 25 лет после неудачной первой карабахской войны и потери ряда районов, превратившихся в никем не признанную республику Арцах, перешла в победоносное наступление. В итоге Азербайджан военным путем выполнил требования резолюций Совета Безопасности ООН по Нагорному Карабаху, заняв территории, ранее находившиеся под контролем сепаратистов, которых не признала даже Армения.

Призрак победы

Немедленно признанная блестящей операция стала предметом нового вожделения профессиональных украинских патриотов. Они наперебой кинулись рисовать дивные картины скорой и безоговорочной победы над собственными сепаратистами при помощи «чудо-оружия», которое уже имелось на вооружении ВС Украины: турецких ударных беспилотных авиационных комплексов Bayraktar TB2.

Эйфория, захлестнувшая профессиональных патриотов, распространилась и дальше со скоростью коронавируса.

Украинская армия оперативно устроила на 235-м Межвидовом центре подготовки воинских частей и подразделений – полигоне Широкий Лан – большие по местным меркам учения 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ с боевой стрельбой и использованием БЛА Bayraktar TB2. «В ходе маневров отрабатываются на практике вопросы слаживания и взаимодействия пехоты, бронетехники, работы систем реактивной и ствольной артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, комплексного применения различных средств поражения. Для максимальной эффективности подготовки и объективности оценки результатов учений в ходе отработки зачистки урбанизированной местности используется система «Лазертаг», – сообщило командование Сухопутных войск ВС Украины.

Были оглашены срочные планы закупки и лицензионного производства на украинских предприятиях 48 (!) новых БЛА Bayraktar TB2 с набором вооружений.

Ставший уже легендарным проект украинского многоцелевого корвета пр. 58250 (шифр «Гайдук-21»), разработанный и неоднократно переработанный по заказу Минобороны Украины с 1992 года, головной корпус которого «Владимир Великий» неспешно строился на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве с 2010 года, решено было заменить покупкой турецких корветов класса Ada.

Подписанный прежним «дореформенным» руководством госконцерна «Укроборонпром» в ноябре 2018 года контракт с чешской фирмой Excalibur Army на импорт 66 самоходных артиллерийских систем «Дана М2» был признан не вещественным доказательством коррупционного скандала, а единственно возможным спасением для украинской артиллерии и разрекламирован как «переможный» в свете итогов карабахской кампании.

За турецкий рынок развернулась нешуточная борьба. Бдительные антикоррупционеры, народные депутаты по квоте ЛГБТ, набранные из свадебных фотографов и собачьих парикмахеров, и прочие волонтеры АТО мгновенно уловили «смену парадигмы» и свежий тренд конъюнктуры рынка, наперебой бросившись помогать нелегкому процессу освоения бюджетных средств в сфере национальной безопасности и обороны с учетом турецкого фактора в карабахской войне.

Себя при этом укрвоенэксперты позиционировали исключительно в роли суверенного Азербайджана – относительно богатого, оснащенного современной военной техникой и вооружением, с мощной политической волей, опирающегося на резолюции ООН и пользующегося всемерной поддержкой Турции.

Действующие лица и исполнители

Между тем даже поверхностный анализ скудной информации, полученной от сторон – участниц конфликта и независимых объективных наблюдателей, показывает, что чего-то принципиально нового в теории и практике военного дела не случилось. В очередной раз была продемонстрирована столь любезная патриотически настроенным украинским гражданам классическая игра в одни ворота. С массированным применением одной из сторон современных технологических образцов вооружения при подавляющем количественном и качественном превосходстве и поддержке еще более могущественного союзника.

При этом значительную, хотя и не столь явную роль играла политическая составляющая. Об этом свидетельствуют замолчавшие как по команде невидимого режиссера пушки. Чего ни разу не удалось достичь по результатам аналогичных договоренностей силами одних только непосредственных участников многочисленных конфликтов.

Если провести аналогии, то по факту, в контексте конфликта в Донбассе, в роли Азербайджана выступает Россия. Действительно оснащенная, ресурсоемкая, суверенная, с мощной политической волей. А в роли Армении, потерпевшей от цветной революции и нашествия жуликоватых эффективных менеджеров, обеспечивших превращение независимой страны в обнищавшую марионеточную территорию с исчезающим населением, выступает нынешняя Украина. С армией, перешедшей на стандарты НАТО и J-систему в штабах, но оснащенную, как и армянская, в основном безвозмездно доставшимся советским вооружением полувековой давности: БМП-1, БРДМ-2, САУ 2С1 «Гвоздика», БТР-60 (-70), танками Т-64, ЗРК «Оса» и артиллерийскими орудиями Д-20.

С таких позиций скорая и сокрушительная победа уже не кажется столь очевидной.

Кроме того, украинская военная мысль подхватывает распространенную, но ошибочную веру в решающий вклад в победу именно «чудо-оружия». Возможно, этому поспособствовали эффектные видеосъемки, грамотно распространяемые турецкими специалистами. Они продемонстрировали восхищенным «экспертам» поразительные возможности турецких, израильских и азербайджанских лицензионных беспилотников, расстреливающих, как в тире, технику и личный состав Армии обороны Арцаха и поражающих средства ПВО и ОТРК даже на территории Армении.

Между тем нужно сравнивать не медийные эффекты, рассчитанные на обычного зрителя, а реальное соотношение сил и средств, их стоимость и эффективность. И тогда становится очевидным, что отдельный образец вооружения, даже самый передовой и высокотехнологичный, погоды не делает.

Армянскую оборону сокрушили не турецкие «Байрактары», а целый комплекс мероприятий, включающий и интегрированный разведывательно-ударный комплекс, и различные типы БЛА, и самолеты ДРЛО, и комплексы радиоразведки, целеуказания и управления войсками. Подкрепленный хорошо вышколенной сухопутной составляющей, располагающей современным и мощным ракетно-артиллерийским вооружением, возглавляемый командованием, имеющим опыт нескольких локальных конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Порядок против хаоса

История развития вооружений и противодействий им в очередной раз подтвердилась свежим примером: не существует оружия, которое само побеждает противника. Финальную точку в войне поставили группы сил специального назначения ВС Азербайджана, которые под прикрытием воздушного зонтика провели нестандартный рейд и с минимальными потерями в кратчайшие сроки захватили город-крепость Шуши, господствовавший над Карабахом. После чего дальнейшее сопротивление местных территориальных формирований стало совершенно бессмысленным.

Тем самым вновь было доказано, что если тактика и стратегия ведения конкретного боестолкновения выбраны неверно, то проигрыш гарантирован независимо от количественного и качественного превосходства или новизны вооружения. Совершенствование вооружения лишь повышает требования к подготовке человека, его применяющего.

Если же, как в случае с армянской армией, более 20 лет было потрачено не на укрепление оборонительных позиций, не на создание эффективных вооруженных сил, способных адекватно противостоять постоянно усиливающемуся противнику, не на оснащение их современным вооружением и военной техникой, а на демотивацию личного состава и расхищение и без того недостаточного бюджета, то исход конфликта становится легко предсказуемым.

Ни ударные, ни разведывательные беспилотники, ни дистанционно управляемые барражирующие камикадзе городов и территорий не берут. А азербайджанская армия освободила территории и населенные пункты в Карабахе именно благодаря высокомотивированной пехоте, артиллерии и танкам. Не «чудо-беспилотники» победили ПВО и тяжелую технику Армении, а элементарный военный порядок победил хаос, созданный армянским военно-политическим руководством задолго до начала активной фазы конфликта.

Беспилотные фантазии

Впрочем, вряд ли эти очевидные факты привлекут внимание истинных украинских патриотов. Как и простейшие арифметические расчеты.

Так, в 2018 году на закупку 2 БпАК из 6 БЛА и 200 единиц вооружения было потрачено 2,179 млрд грн, что существенно превысило 10% бюджета, выделенного по статье «Расходы Министерства обороны Украины на реализацию мероприятий по повышению обороноспособности и безопасности государства». Покупка 48 таких БЛА в ценах 2021 года явно потребует чуть ли не всего бюджета военного ведомства, которое уже в нынешнем году вынуждено было отказаться от целого ряда контрактов.

Причины этого весьма красочно обрисовал глава исполкома Нацсовета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого сложно заподозрить в излишней симпатии к России или республикам Донбасса: «Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. На Украину надвигается очень сильный бюджетный кризис. Со следующего года у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий... Такого в Украине не было с 1990-х годов».

Поэтому в заключение стоит напомнить слова гораздо большего специалиста в военном деле – фельдмаршала Роммеля: «Только смертельная опасность является эффективным противоядием от навязчивых идей».

Диана Михайлова

Диана Иоанновна Михайлова – военный журналист.