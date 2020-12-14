От «массированного возмездия» к «ограниченному применению»

60-летний путь ядерных сил США

1960 год стал для стратегических ядерных сил США знаменательным. Появилась стратегическая ядерная триада, состоявшая из бомбардировщиков, межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и атомных ракетных подводных лодок (ПЛАРБ) с баллистическими ракетами (БРПЛ) средней дальности. Впервые был утвержден единый объединенный оперативный план (SIOP) поражения ядерным оружием важнейших стратегических объектов СССР и его союзников.

На стратегическом переломе

План был разработан Стратегическим авиационным командованием (САК) ВВС США во взаимодействии с частью ядерных сил США в зонах Европы, Атлантического и Тихого океанов. Тем самым было покончено с местничеством объединенных командований в этих зонах по выбору стратегических объектов, нацеливанию на них ядерных сил и назначению времени их поражения. Во время войны это могло привести к ненужному дублированию ударов и излишним потерям своих ядерных сил.

Этот план позволил интегрировать усилия САК и объединенных командований в зонах и добиваться поражения не менее 90% назначенных объектов с гарантированным уничтожением объектов важнейших категорий. Одновременно он оказался могильным камнем для американской стратегии «массированного возмездия», замененной в следующем году стратегией «гибкого реагирования». Новая стратегия потребовала разработки более гибких оперативных планов.

В этом же году США совершили качественный скачок в стратегических ядерных вооружениях. Поступление МБР, ПЛАРБ с БРПЛ, сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков, сверхмощных термоядерных авиабомб способствовало резкому усилению наступательных возможностей. Организация непрерывного патрулирования ПЛАРБ на передовых рубежах обеспечивала быстрое поражение объектов СССР в любой обстановке. Постановка на боевое дежурство первой эскадрильи МБР означала, что США приобретают способность быстрого и беспрепятственного уничтожения объектов в СССР. Поступление в САК первых сверхзвуковых средних стратегических бомбардировщиков и первых боеспособных ядерных ракет класса «воздух-поверхность» для тяжелых бомбардировщиков, ставших теперь «ракетоносцами», содействовало повышению живучести бомбардировочной авиации и сохранению ее в стратегической триаде.

Воздушная и космическая разведка

В ходе предвыборной кампании за пост президента Демократическая партия формировала миф об отставании США от СССР по числу бомбардировщиков и количеству МБР. Правящая Республиканская партия отчаянно нуждалась в достоверных данных о ядерном потенциале СССР, чтобы опровергнуть этот миф, показать свою роль в наращивании возможностей США и победить на выборах. Санкционирование президентом Эйзенхауэром полета самолета-разведчика U-2 над СССР 1 мая 1960 года привело к срыву намеченного в Париже совещания глав четырех ядерных держав и возрастанию напряженности в мире.

Впрочем, достоверные данные о потенциальном противнике нужны были всегда. Воздушная разведка велась как без нарушения границ СССР и его союзников, так и над их территорией. ВВС и ВМС США совершали ежегодно от одной до трех тысяч вылетов на воздушную разведку у границ СССР, КНР и их союзников. В 1953–1956 годах самолеты США и НАТО нарушили воздушное пространство СССР 130 раз, а его союзников – 211 раз. С 1956 года для аэрофоторазведки были привлечены дрейфующие управляемые аэростаты и высотные самолеты U-2.

В воздушное пространство СССР вторгались самолеты-разведчики нескольких типов. В 1956 году разведчики RВ-47 летали над СССР не только звеном, но и полуэскадрильей из шести машин в строю «фронт». Самолеты U-2 свои первые два полета совершили в районе Ленинграда и над Москвой.

Начали приносить плоды космические средства разведки. После уничтожения самолета U-2 успешно заработал ИСЗ радиотехнической разведки, а после уничтожения вторгшегося в наше воздушное пространство самолета САК RB-47H – и ИСЗ фоторазведки. Были запущены первые ИСЗ навигации, метеоразведки, обнаружения пуска ракет.

Балансируя на грани

По состоянию на 30 июня 1960 года США имели 18 638 ядерных боезарядов (ЯБЗ). Суммарная мощность активного ядерного боезапаса составляла 20 491 мегатонну. Средняя мощность ядерного боезаряда была более одной мегатонны. На вооружение начали поступать первые термоядерные бомбы мощностью до 25 Мт каждая. В зоне Европы на суше было сосредоточено около 3000 ЯБЗ, в зоне Тихого океана на суше – около 1700 ЯБЗ. ВМС США располагали боезапасом в 1516 ЯБЗ. Ядерных бомб было так много, что американцы начали делиться ими с англичанами.

Американцам и их союзникам не хватало ракет. В начале 1960 года верховный главнокомандующий (ВГК) ОВС НАТО в Европе обратился к ВПР США с просьбой предоставить ему 300 БР средней дальности «Поларис» для размещения на судах и на железнодорожных платформах. В 1959 и 1960 годах США не проводили ядерных испытаний, доведя их количество к этому времени до 196.

В 1960 году было лишь одно крупное ядерное происшествие: сгорела находившаяся на хранении зенитная управляемая ракета «Бомарк» вместе с ЯБЗ. Американцам очень повезло в январе 1961-го, когда упавшие с развалившегося в воздухе над Северной Каролиной В-52 две термоядерные авиабомбы не взорвались. Если бы это произошло, история развития ядерного оружия была бы иной. Знаменательно, что в 1961 году мощность активного ядерного боезапаса США была уменьшена вдвое, в основном за счет снятия с вооружения устаревших ядерных авиабомб.

По состоянию на 31 декабря 1960 года СЯС США были представлены Стратегическим авиационным командованием и двумя ПЛАРБ. В случае войны они должны были получить приказ на применение ядерного оружия от президента через комитет начальников штабов. На вооружении СЯС находилось по крайней мере семь типов ЯБЗ мощностью от восьми килотонн до 25 мегатонн. Вклад флота был невелик: 32 ракеты с 32 ЯБЗ. Подавляющая ядерная мощь была сосредоточена в САК.

Носителями ядерного оружия в САК были 1735 стратегических бомбардировщиков (538 тяжелых В-52, 1178 средних В-47 и 19 средних В-58), 12 МБР «Атлас» модификации D и 54 управляемые ракеты класса «воздух-земля» AGM-28 для самолетов В-52. Нужный бомбардировщикам боевой радиус призваны были обеспечить 1094 самолета-заправщика (405 реактивных КС-135 и 689 винтомоторных КС-97). Разведывательное обеспечение было возложено на 139 самолетов САК.

Треть бомбардировщиков и заправщиков поддерживалась в 15-минутной готовности к вылету на аэродромах. В США боевое дежурство несли В-52 и В-47, а на передовых авиабазах Тихого океана и Европы – В-47. Велись тренировки по организации постоянного боевого дежурства в воздухе с ядерным оружием бомбардировщиков В-52 (оно началось в 1961 году). В одном пуске/вылете СЯС были способны применить более 2500 ЯБЗ. Война США/НАТО против СССР в 1960-м сразу стала бы всеобщей ядерной войной.

План для всей планеты

Первый общенациональный план применения ядерного оружия США по своим противникам – «Единый объединенный оперативный план» (SIOP-1A – Single Integrated Operational Plan) был утвержден в конце 1960 года.

Этот план предусматривал поражение у советского и китайского блоков соответственно 82% и 62% индустриальных площадей, 54% и 16% населения. С уничтожением 148 объектов ядерного потенциала, 836 других военных объектов, 126 центров государственного управления, 373 городских промышленных комплексов путем использования 3423 ЯБЗ суммарной мощностью в 7817 мегатонн. На выполнение плана были занаряжены 1239 стратегических бомбардировщиков, 322 легких бомбардировщика и истребителя-бомбардировщика ВВС, 295 палубных штурмовиков ВМС, 164 КРНБ и КРМБ, 79 МБР, 80 БРПЛ, 30 БРСД от США и 49 средних и легких бомбардировщиков от Великобритании.

Состав дежурных сил/полный состав привлекавшихся сил (полный состав достигался через 28 часов после получения приказа на подготовку к ядерной войне) был определен в 874/2258 самолетов и ракет, в 1447/3423 ЯБЗ, в 1100/1483 объектов поражения и в 480/1077 эпицентров, к которым был бы доставлен хотя бы один ядерный боезаряд.

Как видно, на каждый эпицентр приходилось по три ЯБЗ общей мощностью в семь мегатонн. На город размерами с Хиросиму нацеливалось по четыре ЯБЗ мощностью от одной до четырех мегатонн, хотя реальная Хиросима была разрушена одной бомбой мощностью в 13 килотонн. На СЯС США приходилось до 90% занаряженного ядерного мегатоннажа.

Разработчики плана прогнозировали, что достигнут объектов поражения свыше 52% ракет, свыше 63% всепогодных и более 35% остальных самолетов-носителей. До объектов поражения будет доставлено 56,8% ядерных боезарядов (1944 ЯБЗ), будет уничтожено 90,7% объектов (1345). Очевидно, что план SIOP-1A был практически применим для всех четырех вариантов упреждающего и ответного ядерного удара.

60 лет спустя

Перейдем к нашему веку. К 2020 году разведка США продолжала наращивание своих возможностей в традиционных сферах и осваивала перспективные направления своей деятельности. В США не скупятся на разведку, утверждая, что один доллар вложений в разведку приносит 20 долларов прибыли.

Один из пиков финансирования пришелся на 2010 год, когда бюджет разведывательного сообщества достиг 80 млрд долл., многократно превысив годовые расходы США на содержание и развитие ядерных сил страны. На смену одиноким спутникам 1960 года давно пришли и постоянно обновляются группы одноцелевых и многоцелевых разведывательных космических аппаратов. Развитие разведки открытых источников информации помогает в осуществлении «оптимизированного сдерживания устрашением» и способствует возвращению разведки от чисто информационной работы к активным действиям по обеспечению глобального доминирования США.

Что касается традиционной воздушной разведки СЯС, то состав ее сил в сравнении с 1960 годом снизился в 2020 году до 88 самолетов и беспилотных летательных аппаратов (23 RC-135, 30 U-2, 35 RQ-4) на фоне разговоров о предстоящем отказе от 21–24 беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Перспективы по разведчикам SR-72 и TR-X пока туманны. В 2020 году интенсивность деятельности разведывательных самолетов и БЛА США и их союзников у границ РФ поддерживается пока на уровне примерно 1500 вылетов за год.

В ожидании новых испытаний

Вернемся к ядерному боезапасу ВС США. После завершения холодной войны ВПР США стремилось перейти от ядерного арсенала свыше 20 000 ЯБЗ с более чем 25 типами ЯБЗ к боезапасу числом менее 5000 ЯБЗ с семью типами ЯБЗ. Это решение было выполнено в начале 2011 года. По планам почти десятилетней давности количество ЯБЗ в ВС должно было снизиться в 2021 году до уровня в 3000–3500 единиц. Законодатели запрещали Министерству обороны (МО) иметь меньше ЯБЗ и носителей, чем это предусматривалось Договором СНВ-3. Но разрешали уменьшать или увеличивать ядерный боезапас на 25% в зависимости от «поведения» РФ.

Перспективный бомбардировщик B-21 Raider станет наследником бомбардировщика B-2. Иллюстрация с сайта www.af.mil

На конец 2016 финансового года ВС США имели, по официальным данным, 4018 ЯБЗ (при этом сообщалось, что ждут демонтажа – без указания места ожидания – 2800 ЯБЗ). Если взять во внимание средние цифры по ежегодному сокращению ЯБЗ в ВС и по демонтажу ЯБЗ в период 2010–2017 годов и предположить, что эти темпы сохранялись, то можно прийти к выводу, что к концу 2020 финансового года у ВС США останется около 3350 ЯБЗ, а число ждущих демонтажа ядерных боезарядов снизится до 2250 единиц. Сделанное в феврале 2020 года представителем МО США заявление о том, что не будет «сколько-нибудь значительного увеличения размеров стратегического боезапаса», не противоречит названным цифрам.

В СМИ иногда проскальзывают сообщения о возможности создания в США более совершенного термоядерного оружия и неизбежности возвращения к натурным испытаниям ЯБЗ. В конце 2017 года президент США отдал приказ о приведении ядерного полигона в полугодовую готовность к испытаниям. В 2019 году в США возникли подозрения в отношении соблюдения РФ Договора о запрещении ядерных испытаний. В мае 2020 года обсуждалась возможность возобновления испытаний в «исчисляемый месяцами срок». Подоплека очевидна. США не считают себя связанными Договором о запрещении ядерных испытаний и готовят испытания в диапазоне от ядерных экспериментов до полномасштабных ядерных испытаний.

В настоящее время ВС США располагают ядерными боезарядами семи типов с восемью модификациями (W78 и W87 для МБР «Минитмэн-3», W76–1 и 2 и W88 для БРПЛ «Трайдент-2», В61–7 и 11 и В83–1 для ТБ В-2, W80–1 для КРВБ ТБ В-52, В61–3 и 4 для истребителей F-15E). ЯБЗ МБР и БРПЛ имеют неизменяемую мощность взрыва, ЯБЗ КРВБ и бомб оснащены механизмом переключения мощности тротилового эквивалента. Мощность ЯБЗ МБР не менее 330 килотонн, ЯБЗ БРПЛ – 5- 10, 100, 475 кт, ЯБЗ КРВБ – 5 и 200 кт, ядерных авиабомб истребителей-бомбардировщиков – от 300 тонн до 170 килотонн, ядерных авиабомб ТБ до 360 кт и до 1,2 Мт.

В 2021 финансовом году расходы Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) на оружейные программы планируются в сумме 15,6 млрд долл. Основные усилия НУЯБ сосредоточиваются на модернизации ЯБЗ W88, создании модификаций ЯБЗ B61–12, W80–4, W87–1, создании нового ЯБЗ W93 (для перспективного боевого блока W93/Mk7 warhead/aeroshell). Темп серийного (с 2023 года) производства новых плутониевых узлов для ЯБЗ намечено поднять в 2025 году по крайней мере до 30, а к 2030 году не менее чем до 80 узлов в год. Судя по заявлению главы НУЯБ от 2019 года, у США нет намерения ставить ЯБЗ на «гиперзвуковое» оружие. Неизвестна судьба прежних планов по разборке ЯБЗ W84 к концу 2021 года.

Курс на безопасность

Вернемся в недалекое прошлое, чтобы сравнить прежние и современные взгляды на развитие ядерных боезарядов.

В опубликованном в 1992 году документе «Стратегический план 2010 года» с подзаголовком «Долгосрочное планирование развития ВМС США для выполнения стратегических задач» содержался ряд требований к ядерным боезарядам нового поколения. В их числе были: повышение безопасности ЯБЗ; наличие ЯБЗ в диапазоне мощности от тонн до мегатонны; оснащение ЯБЗ механизмом переключаемых тротиловых эквивалентов; придание ЯБЗ способности проникать перед взрывом в грунт, в воду, через лед в воду; использование ЯБЗ как нейтронного; уменьшение на порядок уровня заражения от выпавших радиоактивных осадков; использование ЯБЗ в качестве источника мощного электромагнитного импульса без экранирования и с экранированием его воздействия; создание модульной боевой части двойного назначения (с возможностью ее оснащения на корабле в течение пяти минут ядерным или обычным боезарядом).

Новые ЯБЗ предназначались бы для БР, КРМБ и авиационных средств доставки в целях уничтожения точечных и площадных объектов на суше, БР и КР в атмосфере и за ее пределами, подводных лодок и надводных кораблей в море, для вывода из строя электронного оборудования военной техники. В этом же документе содержалось предложение иметь на части БРПЛ по одному ЯБЗ и высокоточные гиперзвуковые маневрирующие боевые блоки индивидуального наведения.

К безопасности своего ядерного оружия американцы стали относиться с особым тщанием. Стоило закончиться холодной войне, как тут же были сняты с вооружения свыше тысячи ядерных авиационных ракет AGM-69 и до 300 нейтронных артиллерийских снарядов, оказавшиеся вдруг «ненадежными». Волна кампании по повышению безопасности чуть было не захлестнула и основные ЯБЗ флота. Уже в 1990 году в СМИ появились сообщения о недостатках ЯБЗ W76 и W88. В 1997 году СМИ оповестили об озабоченности командования ВМС в отношении безопасности этих двух типов ЯБЗ и намерении заменить их новым типом ЯБЗ.

В первой декаде нашего века министерства обороны и энергетики ратовали за скорейшее создание пяти новых типов ЯБЗ, которые должны были вытеснить прежние. Программа имела название «Надежные ядерные боезаряды на замену» (RRW – reliable replacement warheads). В первую очередь намечалось заменить ЯБЗ W76, а затем – W88. Конгресс отверг эту затею. В 2019–2020 годах эпопея продолжилась решением о замене двух старых типов ЯБЗ для БРПЛ ПЛАРБ (W76 и W88) одним новым (W93), с расчетом начала его поступления на ПЛАРБ через 15–20 лет.

Между тем ядерные боезаряды США надежны и безопасны в хранении. Не было ни одного ядерного взрыва ЯБЗ даже при авариях его носителей. По итогам проверок с разборкой значительного числа ЯБЗ за многолетний период в прошлом веке только у трех процентов ЯБЗ были выявлены некоторые отклонения от нормы.

Лучше меньше, да больше

В 2001 году один из руководителей ядерных лабораторий выступил с предложением разместить на нескольких БРПЛ каждой ПЛАРБ по одному ЯБЗ малой мощности (1–10 кт), иными словами, пойти по проторенной в 90-х годах англичанами дорожке. Но и высказанное в 2004 году мнение командующего СЯС о целесообразности иметь ЯБЗ малой мощности (на основе W87 для МБР и W76 для БРПЛ), ударостойкие, проникающие в грунт (RNEP) и высокоточные ядерные боевые блоки (EERB), тогда не получило развития.

В 2016 году поступило очередное предложение: иметь больше ЯБЗ меньшей мощности для ограниченного применения. Создавшаяся военно-политическая обстановка привела ВПР к решению об увеличении роли ядерного оружия малой мощности и позволила создать в 2018–2019 годах ЯБЗ модификации W76–2 (оценочной мощностью в 5–10 кт) и начать вооружение им БРПЛ ПЛАРБ в 2019 году (возможно, по одному такому ЯБЗ на двух БРПЛ каждой ПЛАРБ). Решение 2018 года о скорейшем создании КРМБ с ЯБЗ малой мощности, очевидно, будет выполнено с задержкой, поскольку на разработку нового ЯБЗ потребуется 7–10 лет.

Единственным проникающим в грунт ядерным средством стала стратегическая авиабомба В61–11, созданная в 1996 году. В первом десятилетии нашего века программа создания ударостойких, проникающих в грунт ядерных боеголовок оказалась ненужной.

Повышение точности ядерных боеголовок не приветствовалось Конгрессом, так как это привело бы к возрастанию искушения нанести первый ядерный удар. Но компания «Локхид-Мартин» в 2001–2005 годах не оставляла попыток создать маневрирующий боевой блок с использованием системы навигации для достижения точности в 9 метров. Так что вопрос о том, будет ли боевой блок B93/Mk7 баллистическим, маневрирующим, планирующим или чем-то иным, остается открытым.

Идея превращения ПЛАРБ в принятую в авиации США систему двойного назначения (способную нести как ядерное, так и обычное оружие) до сих пор отвергалась.

На следующий финансовый год, начинающийся 1 октября 2020 года, Министерство обороны запросило на ядерные силы 28,9 млрд долл., или 4,1% от всей суммы его запланированных расходов. В следующие 20 лет (до 2042 года) ежегодные расходы на ядерные силы сначала будут повышаться и достигнут пика в 6,4% в 2029 году, а затем станут снижаться (после выполнения программы обновления достигнут обычной цифры в 3%). Однако нельзя исключать, что вследствие внеплановых государственных расходов в первой половине 2020 года бюджет Министерства обороны будет скорректирован.

30-летняя перспектива

В 2020 году СЯС располагают 450 шахтными пусковыми установками (ШПУ) для МБР, 280 ПУ для БРПЛ четырнадцати ПЛАРБ, 66 тяжелыми бомбардировщиками (ТБ). Бюро госдепа США утверждало, что на 1 сентября 2019 года у США было 663 МБР «Минитмэн-3» и 454 БРПЛ «Трайдент-2».

По ранее объявленным планам, число ШПУ МБР сохранится (400 боевых, 50 резервных) после получения СЯС в 2029–2038 годах более 650 новых МБР, рассчитанных на 50 лет (2029–2079). Конгресс запретил размещение новых МБР на мобильных пусковых установках из-за дороговизны. Количество ПУ БРПЛ в будущем уменьшится в связи с тем, что 12 новых ПЛАРБ (встающих на патрулирование с 2031 по 2042 год) будут иметь только 192 ПУ, а в 2037–2040 годах в составе ВМС может оказаться всего 10 старых и новых ПЛАРБ. Об исследованиях по новой БРПЛ, которые планировалось начать в 2020 году, не сообщалось. Поговаривают, что нынешние БРПЛ «Трайдент-2», срок службы которых должен был истечь в 2042 году, доживут до 2049 года.

В 2020 году ВВС США намерены иметь 60 бомбардировщиков В-1В, 21 В-2А и 90 В-52Н. Ядерными считаются 20 В-2 и 46 В-52. По долгосрочному плану 2014 года состав боевых сил (combat coded) на 2019 год был определен в 36 В-1, 16 В-2 и 44 В-52. Фактически «летающими» в 2019 году были менее 30 В-1, а «развернутыми» носителями ядерного оружия (на 1 марта 2019) являлись 12 В-2 и 38 В-52.

С 2025 года ожидается поступление 100 новых бомбардировщиков В-21 (носителей ядерного и обычного оружия). С этим увязывается снятие с вооружения в 2031 году ТБ В-1, а в 2032 году и ТБ В-2. «Ястребы» надеются на создание воздушного флота из 220 бомбардировщиков В-21 и В-52, реалисты – на поддержание в составе бомбардировочной авиации 175 самолетов (100 В-21 и 75 В-52) двойного назначения.

Если верить сообщениям СМИ, самолет двойного назначения (СДН) В-21 будет приближаться по взлетной массе и запасу топлива к среднему бомбардировщику В-47Е, а по боевому радиусу без дозаправки в воздухе, по массе полезной нагрузки и по суммарной мощности двигателей превосходить его примерно на 25%. Масса и конструкция самолета позволит ему использовать на территории США более 300 аэродромов.

Оба дозвуковых бомбардировщика (В-52 и В-21) пока будут нести ядерную КРВБ AGM-86B. Поступление новой ядерной КРВБ (с расчетным сроком службы в 30 лет) намечалось на 2025–2030 годы, теперь время первых поставок перенесено на начало 2030-х. Ожидается, что ТБ В-52Н после завершения его переоснащения на новые двигатели в 2037 году и переименования в В-52J доживет до 2050 года, а может быть, и отметит столетний юбилей. Как утверждают, установка новых двигателей увеличит дальность полета этих самолетов на 40% за счет экономии в расходе топлива на 30%.

ТБ В-2 значительно уступает своим собратьям по стоимости часа полета и по затрате времени технического обслуживания. ТБ В-1 оказался структурно изношенным (по некоторым сообщениям, он уже не может летать на сверхзвуковой скорости). Самолет еще в 1997 году был отстранен от выполнения ядерных задач. Командование ВВС рассчитывает, что в 2021 году удастся уговорить Конгресс на списание первых 17 ТБ В-1.

Эра сверхзвуковых ядерных бомбардировщиков (116 В-58 в 1960–1969 годах) и сверхзвуковых бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла (76 FB-111A в 1969–1991 годах, 100 В-1 в 1986–1997 годах) в США закончилась. Первые два не обладали достаточной дальностью полета без дозаправки, третий был дорогим. Стоимость создания дозвукового бомбардировщика более чем в два раза ниже, чем сверхзвукового с такой же дальностью и полезной нагрузкой. Так что выбор дозвукового малозаметного бомбардировщика-ракетоносца двойного назначения В-21 закономерен.

Кстати, в ВВС США снова лоббируют создание самолета-«арсенала» – носителя большого числа неядерного оружия (аналога существующих на флоте четырех ПЛАРК-«арсеналов» типа «Огайо» и планируемых к вводу новых большегрузных ПЛА с новым вооружением).

На ближних подступах

Немного о нестратегических ядерных силах США/НАТО, которые с приближением их мест базирования к границам РФ становятся для нас стратегическими.

По различным оценкам, в Европе находится 150–200 ядерных авиабомб В61–3 и В61–4 мощностью от 300 тонн до 170 килотонн, обеспеченных нарядом самолетов двойного назначения. Эти самолеты находятся на различных уровнях готовности к применению ядерного оружия. Высший уровень предусматривалось поднять с десяти до одних суток.

После переоборудования в модификацию 4В и приобретения в 2024 году ядерной сертификации истребитель F-35A получит на вооружение создаваемую к 2022–2024 годам высокоточную ядерную авиабомбу В61–12 с изменяемой мощностью взрыва. Самолет заменит в качестве носителя ядерного оружия СДН F-15E ВВС США. Замена вызвана стремлением ВВС США иметь малозаметный СДН, сократить число типов СДН в тактической авиации до одного, омолодить состоящую из примерно 150 машин группировку, убедить страны НАТО в целесообразности перехода на единый тип истребителя – носителя ядерного оружия.

«Ограничения» и «градации»

В 2020 году в США новых открытых документов о применении ядерного оружия не появилось. Документы МО «Обзор ядерной политики США» 2018 года и «Ядерные операции» 2019 года остаются в силе. Поэтому действует положение о том, что «спектр боевых действий с ядерным оружием может распространяться от его тактического применения к ограниченному региональному использованию и к глобальному применению дружественными силами и/или противниками».

США не отказываются от применения ядерного оружия первыми. Сохраняя способность причинения противнику неприемлемого ущерба, они придерживаются правил «ограниченного» и «градуированного» применения ядерного оружия. Под ограниченным применением понимается нанесение упреждающих выборочных ядерных ударов, не приводящих к полномасштабной ядерной войне. Под градуированным применением подразумевается нанесение ответных ядерных ударов, которые по содержанию и силе пропорциональны упреждающим ядерным ударам равного по мощи противника.

При худшем для США развитии ядерной войны они используют свой ядерный резерв (находящиеся в море ПЛАРБ и рассредоточенные ТБ) для нанесения максимального ущерба противнику. Американцы подчеркивают гибкость своих планов (наличие многих субпланов по видам и вариантам ударов), их адаптивность (возможность быстрого приспособления к сложившейся обстановке) и возможность применения ядерного оружия по указанию (по приказу президента с политической или военной целью). Так от стратегии «массированного возмездия» США перешли к стратегии «соревнования» с планами, включающими ограниченное и градуированное применение ядерного оружия.

Ядерное оружие обладает избирательной мощью, детализированные планы его применения достаточно часто подвергаются изменениям. И тут невольно вспоминается ироническое утешение двух американских аналитиков: в отношении ядерных планов можно быть уверенным только в одном – ядерная война пойдет не по плану.

Итак, осуществляя рывок в создании новейшего ракетного оружия средней и меньшей дальности с упором на точность, скорость и летальность неядерных средств поражения, ВС США параллельно приступают к рассчитанному на 20 лет обновлению своих стратегических ядерных вооружений.

Маркелл Бойцов

Маркелл Федорович Бойцов – майор в отставке.