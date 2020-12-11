Войти
N+1

Израиль запустит три аппарата к Луне в 2024 году

454
0
0
Израиль запустит три аппарата к Луне в 2024 году
Израиль запустит три аппарата к Луне в 2024 году.
Источник изображения: SpaceIL

Израиль в рамках проекта «Берешит-2» запустит в 2024 году к Луне три космических аппарата, два из которых должны совершить высадку в разных областях естественного спутника Земли. В проекте помимо израильских компаний будет участвовать и ряд других стран, сообщается в твиттере компании SpaceIL.

«Берешит» был создан израильской некоммерческой организацией SpaceIL и запущен в космос в феврале 2019 года. Зонд поставил рекорд по компактности среди лунных посадочных аппаратов и стал первым частным аппаратом, сумевшим выйти на окололунную орбиту. Однако попытка высадки «Берешита» в апреле 2019 года в районе Моря Ясности закончилась неудачей из-за сбоя в работе инерциального датчика, что привело к выключению главного двигателя. Через несколько дней после крушения было объявлено о начале создания нового лунного аппарата «Берешит-2», однако в дальнейшем SpaceIL отказалась от второй попытки посадки на Луну с использованием аппарата, аналогичного первому «Берешиту».

9 декабря 2020 года президент Израиля Реувен Ривлин (Reuven Rivlin) объявил о начале работ по «Берешиту-2», проект возглавит компания SpaceIL, которая будет сотрудничать с Израильским космическим агентством и государственной компанией Israel Aerospace Industries. В качестве партнеров по проекту могут выступить семь стран, включая Объединенные Арабские Эмираты. Общая стоимость проекта оценивается в 100 миллионов долларов.

«Берешит 2» будет состоять из орбитального аппарата и двух посадочных модулей, которые высадятся на Луну в разных районах для проведения научных исследований. Орбитальный аппарат должен проработать на окололунной орбите несколько лет, также выполняя научные задачи. Общая масса всех трех аппаратов оценивается в 630 килограмм, а каждый из посадочных модулей будет обладать массой около 120 килограммов с учетом топлива. Сама высадка на Луну намечена на первую половину 2024 года.


Источник изображения: Haim Zach / GPO


Звание четвертой страны в мире, сумевшей посадить свой аппарат на Луну по-прежнему вакантно — в сентябре 2019 года его попыталась получить Индия, однако спускаемый модуль миссии «Чандраян-2» на последнем этапе посадки на Луну отклонился от оптимальной траектории и потерпел крушение.

Александр Войтюк

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Индия
ОАЭ
Компании
IAI
Проекты
2020-й год
Луна
Похожие новости
30.11.2020
Голубь мира против козла отпущения
20.06.2013
Российские вертолеты удивили Ле Бурже
30.01.2013
Противоракетный джокер президента
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
24.02.2009
Aero India 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.12 12:45
  • 2
Су-35 увидит F-22 из-за «ахиллесовой пяты»
  • 11.12 12:38
  • 141
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 11.12 12:19
  • 12
В России показали «тяжелый бой» за Крым
  • 11.12 11:47
  • 31
«Ростех» рассчитывает заменить 97% импортных комплектующих в новой версии SSJ
  • 11.12 11:43
  • 56
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле
  • 11.12 07:38
  • 55
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 11.12 07:24
  • 2
Высокоточные удары ВВС Египта в районе границы с Ливией сняли на видео
  • 11.12 06:01
  • 1
Российский электромобиль сделали привлекательнее Tesla
  • 11.12 05:28
  • 9
ОКБ им. А.И.Микояна празднует 81-ый день рождения
  • 11.12 05:09
  • 1
Китайский двигатель Sodramjet позволит попасть в любую точку мира всего за два часа
  • 11.12 03:16
  • 141
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 10.12 23:29
  • 2
В России предрекли «локальное столкновение» с НАТО из-за Украины и Преднестровья
  • 10.12 23:00
  • 20
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 10.12 21:03
  • 85
Космонавтика Илона Маска
  • 10.12 19:59
  • 285
Рогозин высказался о «диванных идиотах»