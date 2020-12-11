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Boeing испытал палубный беспилотник MQ-25 с заправочным оборудованием

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MQ-25
MQ-25.
Источник изображения: Boeing

Американский авиастроительный концерн Boeing провел первые летные испытания прототипа палубного беспилотного летательного аппарата-заправщика MQ-25 Stingray с установленным заправочным оборудованием. Согласно сообщению концерна, испытания проводились совместно со специалистами ВМС США и были признаны успешными.

Заправочное оборудование было установлено на MQ-25 в июле 2020 года. MQ-25 получил один подвесной контейнер с системой «шланг-конус». Точно такие же сегодня устанавливаются на палубные истребители F/A-18E/F Super Hornet в случаях, когда необходимо производить дозаправку других таких же боевых самолетов. На беспилотнике контейнер подвесили на пилоне под левой консолью крыла. С тех пор аппарат проходил наземные испытания.

Первый полет MQ-25 с заправочным оборудованием продолжался 2,5 часа. Специалисты проверили влияние подвесного заправочного контейнера на аэродинамику летательного аппарата.

Boeing выиграл тендер на разработку палубного беспилотника MQ-25 в 2018 году. Компания получила контракт ВМС США на разработку, производство и проведение испытаний четырех аппаратов. MQ-25 получил трапециевидный в сечении фюзеляж и крыло нормальной стреловидности. Кили аппарата имеют большие углы наклона и в полете также выполняют роль горизонтальных стабилизаторов.

Первый полет MQ-25A совершил в сентябре 2019 года. Планируется, что летные испытания аппарата будут проводиться на протяжении полутора лет. Такие проверки позволят получить полную информацию о работе всех систем беспилотника, включая и заправочную, а также доработать их. Затем концерн Boeing приступит к расширенным испытаниям четырех опытных летных образцов MQ-25, первый из которых должен быть передан военным уже в 2021 году.

Василий Сычёв

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Страны
США
Продукция
F-18
MQ-25 Stingray
Super Hornet
Компании
Boeing
Проекты
2020-й год
БПЛА
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