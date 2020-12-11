Ростех открыл центр профобразования для специалистов радиоэлектронной отрасли

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех открыл Центр дополнительного профессионального образования по «цифровым» компетенциям для сотрудников предприятий радиоэлектронной промышленности. Проект реализуется при поддержке Минпромторга России.

Центр создан на базе Научно-исследовательского института автоматической аппаратуры им. В.С. Семенихина холдинга «Росэлектроника». Обучаться в нем смогут как сотрудники предприятий Ростеха, так и внешние специалисты. В рамках учебных программ слушатели познакомятся в том числе с инновациями в экономике, управлении и информационно-коммуникационных технологиях, научатся проектировать архитектуру электронного предприятия, освоят навыки бизнес-планирования.

Профессиональная переподготовка осуществляется по двум направлениям – «Инноватика как основа диверсификации» и «Организация и управление наукоемкими производствами». Кроме того, разработаны 13 курсов повышения квалификации, в числе которых «Прикладная информатика в радиоэлектронной промышленности», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Техносферная безопасность».

Перед предприятиями отрасли стоит масштабная задача по развитию технологий будущего. Беспроводная связь 5G, промышленный интернет вещей, искусственный интеллект – это все то, над чем мы работаем уже сегодня. Знание цифровых навыков позволяет ставить измеримые, а не абстрактные цели развития цифровой трансформации и четко аргументировать методы их достижения в стратегии развития цифровой трансформации предприятия. Наращивание компетенций в области цифровизации повысит эффективность принимаемых решений. Обучать необходимому комплексу знаний о технологиях и их применению для принятия управленческих решений будут высококвалифицированные специалисты предприятий-разработчиков, входящих в контур Госкорпорации Ростех, — сказала директор по управлению персоналом Ростеха Юлия Цветкова.

Продолжительность курсов составляет от 24 до 250 академических часов. Обучение проходит в гибридном формате – очно и с использованием дистанционных образовательных технологий. Слушатели получают удостоверения о повышении квалификации или дипломы о профессиональной переподготовке.

Проект создания Центра стал победителем конкурсного отбора Минпромторга России и получил субсидии из федерального бюджета. Первыми слушателями стали специалисты НИИАА по программам «Управление качеством» и «Конструкторско-технологическое обеспечение радиоэлектронного производства».

Заявку на обучение можно отправить по электронной почте на адрес – dpo@niiaa.ru