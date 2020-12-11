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Ростех открыл центр профобразования для специалистов радиоэлектронной отрасли

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех открыл Центр дополнительного профессионального образования по «цифровым» компетенциям для сотрудников предприятий радиоэлектронной промышленности. Проект реализуется при поддержке Минпромторга России.

Центр создан на базе Научно-исследовательского института автоматической аппаратуры им. В.С. Семенихина холдинга «Росэлектроника». Обучаться в нем смогут как сотрудники предприятий Ростеха, так и внешние специалисты. В рамках учебных программ слушатели познакомятся в том числе с инновациями в экономике, управлении и информационно-коммуникационных технологиях, научатся проектировать архитектуру электронного предприятия, освоят навыки бизнес-планирования.

Профессиональная переподготовка осуществляется по двум направлениям – «Инноватика как основа диверсификации» и «Организация и управление наукоемкими производствами». Кроме того, разработаны 13 курсов повышения квалификации, в числе которых «Прикладная информатика в радиоэлектронной промышленности», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Техносферная безопасность».

Перед предприятиями отрасли стоит масштабная задача по развитию технологий будущего. Беспроводная связь 5G, промышленный интернет вещей, искусственный интеллект – это все то, над чем мы работаем уже сегодня. Знание цифровых навыков позволяет ставить измеримые, а не абстрактные цели развития цифровой трансформации и четко аргументировать методы их достижения в стратегии развития цифровой трансформации предприятия. Наращивание компетенций в области цифровизации повысит эффективность принимаемых решений. Обучать необходимому комплексу знаний о технологиях и их применению для принятия управленческих решений будут высококвалифицированные специалисты предприятий-разработчиков, входящих в контур Госкорпорации Ростех, — сказала директор по управлению персоналом Ростеха Юлия Цветкова.

Продолжительность курсов составляет от 24 до 250 академических часов. Обучение проходит в гибридном формате – очно и с использованием дистанционных образовательных технологий. Слушатели получают удостоверения о повышении квалификации или дипломы о профессиональной переподготовке.

Проект создания Центра стал победителем конкурсного отбора Минпромторга России и получил субсидии из федерального бюджета. Первыми слушателями стали специалисты НИИАА по программам «Управление качеством» и «Конструкторско-технологическое обеспечение радиоэлектронного производства».

Заявку на обучение можно отправить по электронной почте на адрес – dpo@niiaa.ru

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
НИИ Семенихина
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