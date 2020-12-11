ВВС США провели испытания боевой версии робопса Spot

Робот Vision 60

На базе ВВС США Неллис прошли испытания системы координации боевых действий AMBS. Участие в них приняли две ведущих компании в области робототехники: Boston Dynamics и Ghost Robotics, представивших совместную разработку – робота-собаку Vision 60. Его второе название Q-UGV, сокращение от «четвероногое беспилотное транспортное средство».

Робот может проводить осмотр объектов под управлением удаленного оператора, заниматься разведкой, составлением карт местности, обеспечивать связь и безопасность на охраняемой территории. Как утверждает сайт разработчиков, механическая начинка Vision 60 не так сложна по сравнению с другими шагающими роботами, а также роботами на колесном и гусеничном ходу.

Робот Vision 60

Упростив механику, инженеры сделали Vision 60 более маневренным, надежным, выносливым и неприхотливым в процессе эксплуатации. Несомненное достоинство робота-собаки – модульная конструкция, позволяющая заменить практически любой неисправный узел за несколько минут. Уже скоро серийные версии Vision 60 смогут успешно работать в паре с людьми, в частности, осуществлять патрулирование охраняемых объектов, где обычным часовым находиться опасно. В будущем четвероногие роботы, оснащенные системами обработки данных и бортовыми компьютерами, будут обеспечивать связь между солдатами в боевых условиях, создавать карты окружающей местности и предупреждать операторов о внезапно возникших угрозах.