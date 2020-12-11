Российский электромобиль сделали привлекательнее Tesla

Россия вливается в новый мировой тренд. На рынок выходит отечественный электрический автомобиль, который по своим габаритам напоминает «Оку». Пленить покупателя планируется ценой – российский электрокар «Кама-1» будет стоить почти в три раза дешевле, чем самая бюджетная модель Tesla. Поможет ли это ее продажам?
В Москве состоялась презентация электромобиля, разработанного "КамАЗом" совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Автомобиль получил рабочее название "Кама-1". Это трехдверный четырехместный компактный кроссовер, который имеет интеллектуальную систему помощи водителю ADAS уровня 3. По габаритам он лишь слегка превосходит "Оку" (3,4 метра в длину; 1,7 метра в ширину; 1,6 метра в высоту).
По данным "КамАЗа", электромобиль оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 33 кВт·ч и электродвигателем мощностью 80 кВт, что позволяет развить скорость до 150 км/ч и проехать до 250 км без подзарядки. Скорость полного заряда батареи в обычном режиме – 6 часов, в ускоренном – 20 минут. Разгон до 100 км/ч – за 6,7 секунд.
Любопытно, что накладки крыльев, порогов и юбки бамперов выполнены в качестве отдельных элементов, чтобы их было легко заменить. Это крайне удобно особенно при использовании автомобиля для каршеринга. У автомобиля высокий клиренс специально для российских дорог.
Внутри кроссовера на рулевой колонке расположили мультимедийную систему, через этот 9-дюймовый экран можно управлять всеми системами автомобиля, в том числе функциями ADAS уровня 3, климатом в салоне, мультимедиа и диагностическими режимами автомобиля.
Электромобиль представлен в статусе промышленного предсерийного образца. Он прошел все испытания и сертификацию. Следующий этап – уже налаживание серийной сборки.
В продаже компактный кроссовер должен появиться в 2021 году.
"Отечественный электромобиль войдет в сегмент массовых авто, так как планируемая цена – до 1 млн рублей. Стоимость электрокара станет его главным преимуществом и может обеспечить определенный уровень продаж",
– считает директор по маркетингу ГК "АвтоСпецЦентр" Алексей Ермилов.
Для сравнения: самая бюджетная версия электромобиля Tesla Model 3 стоит в США от 38 тыс. долларов. Российская "Кама-1" в пересчете на доллары будет стоить почти в три раза дешевле – 13 700 долларов.
Пока же в России рынок электромобилей представлен в основном импортными моделями премиум-класса типа Audi e-tron, Jaguar I-Pace или Porsche Taycan. "В основном электрокары приобретают молодые люди, которых беспокоят проблемы экологии, проживающие в южных регионах – так как батареи электрокаров работают неэффективно при минусовых температурах", – говорит Ермилов.
"Чаще всего их покупают те, у кого уже есть один или несколько автомобилей. Для покупателей важно, что электромобили более "дружелюбны" к экологии, но так же важны и другие качества этого вида транспорта – отсутствие вибраций и шумов, низкий центр тяжести", – говорит представитель компании "Рольф" Павел Носов.
Пока в России электромобили остаются нишевым видом транспорта. Хотя продажи у нас растут. В первом полугодии они выросли почти на 46% по сравнению с первым полугодием 2019 года. Однако абсолютные показатели крайне скромные – менее 8 тыс. машин. Для понимания: только в одном Китае в месяц в среднем продается 10-12 тыс. электрокаров Tesla Model 3, а в ноябре 2020 года продажи выросли до более 20 тыс. штук. И эта модель лишь вторая по популярности на китайском рынке. Самая популярная модель там – Hongguang Mini.
Российскому производителю практически нечего предложить взамен импортным электрокарам. Предыдущие попытки "АвтоВАЗа" выйти в этот сегмент рынка не были успешными. "Lada Ellada, выпускаемая только два года (с 2012 по 2014), так и не получила признания из-за высокой стоимости в 1,25 млн рублей, а также отсутствия зарядной инфраструктуры", – считает Алексей Ермилов.
В первом квартале 2020 года на заводе в Тольятти собирались начать серийно выпускать новый российский электромобиль Zetta, который должен был стоить от 550 тыс. рублей. Это еще более доступный и компактный электрокар. Однако осенью стало известно, что разработчик отложил запуск производства на неопределенный период. Компания Zetta не смогла получить заем от Фонда развития промышленности на сумму 99,9 млн рублей для организации производственной площадки. Планы начать серийный выпуск сохраняются, но дата теперь неизвестна. "Этот автомобиль демонстрирует оригинальный дизайн и 99% отечественных комплектующих, кроме китайского аккумулятора GE Power Technology. Но по сравнению с импортными аналогами, технические характеристики новинки пока достаточно слабые", – считает Ермилов.
Более широкому распространению электромобилей в России препятствуют несколько факторов. Во-первых, недостаточное развитие инфраструктуры зарядных станций на территории страны. Во-вторых, высокая цена электромобилей. Хотя эксплуатация электромобилей дешевле по сравнению с автомобилями с бензиновыми двигателями, указывает Ермилов. В-третьих, отсутствие государственного стимулирования и поддержки. Во всем мире этот рынок развивается только благодаря этому.
Электромобили хорошо продаются на европейском и китайском рынках. Например, в Германии в этом году продажи автомобилей на альтернативном топливе выросли более чем в два раза. А чисто электромобилей за 10 месяцев года было продано на 130% больше, чем годом ранее – 120 тыс. штук. Потому что в Европе есть осознанная госполитика по этому вопросу. Помощь покупателям выражается как в прямой господдержке при покупке деньгами, так и в облегчении налогового бремени для владельца машины. Например,
в Германии на покупку нового электромобиля дешевле 44 тыс. долларов сначала давали 3000 евро, а теперь вдвое больше – 6000 евро. И этот бонус продлили аж до 2025 года.
Во Франции можно получить такой же бонус к покупке. В Британии населению предлагают скидки и гранты на покупку электрокаров – 3500 долларов, в Амстердаме – 5000 евро. Япония предлагает 400 тыс. иен (около 3,8 тыс. долларов) при покупке электромобиля, но там задумались увеличить выплаты в два раза, чтобы не оставать от Германии и Франции. Правда, в Японии есть одно важное условие – выплата вырастет вдвое, только если для зарядки аккумулятора используются возобновляемые виды энергии. То есть дом или офис должен быть оснащен солнечными батареями и самостоятельно генерировать энергию.
В России долгое время политики по поддержке электрокаров не было. Однако в новом году она появится. Так, с апреля 2021 года планируется отменить таможенную пошлину на ввозимые автомобили с полностью электрической силовой установкой. Кроме того, планируется внедрить практику европейских стран – возвращать владельцам часть стоимости авто через компенсацию уплаченного гражданином НДФЛ. "При принятии дополнительных стимулирующих мер количество электромобилей в России может увеличиться до 5% от общего автопарка к 2025 году", – оценивает Алексей Ермилов. Рассчитывать на бум продаж электрокаров в России не приходится, но некоторые россияне могут оказаться в тренде мировой экологической повестки, считает эксперт.
Ольга Самофалова