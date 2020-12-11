МГТУ Баумана остается без Windows: Microsoft отказалась поставлять ему свое ПО

Дистрибьютор продуктов Microsoft компания «Софтлайн», не сможет более поставлять софт МГТУ им. Н. Э. Баумана из-за новых санкций США. Microsoft отказывается продавать свое ПО вузу, который готовит специалистов по вооружению.

Отказ Microsoft поставлять ПО «Бауманке»

Компания Microsoft не будет больше поставлять свои программы МГТУ им. Баумана из-за новых экспортных ограничений, введенных правительством США летом 2020 г. против России, Китая и Венесуэлы. Об этом сообщило издание «Ведомости», в распоряжении которого оказалось официальное письмо дистрибутора Microsoft «Софтлайн» в адрес вуза.

В письме говорится, что в связи с новыми санкциями «Софтлайн» не может участвовать в тендерах, проводимых «военными конечными пользователями».

В МГТУ им. Баумана сказали, что многие образовательные программы работают только с операционной системой Windows, и ни о какой замене они пока не думали. Лицензию Microsoft вуз приобрел в 2018 г., срок ее эксплуатации истекает в сентябре 2021 г.

МГТУ им. Н.Э. Баумана готовит специалистов в области авиации, создания ракетной техники, в сфере ядерной энергетики и радиоэлектроники.

Кроме того, МГТУ это опорный университет национальной программы «цифровая экономика». Вуз готовит специалистов, способных создавать технологическую базу для сверхбыстрых вычислений, квантовых компьютеров, инженеров коммуникационных систем, программистов-разработчиков.

Среди выпускников МГТУ Баумана есть, например, Сергей Королев, один из основных создателей советской ракетно-космической техники и известный авиационный конструктор Семен Лавочкин. «Бауманку» закончил Евгений Новицкий, бывший президент холдинга АФК «Система», один из руководителей оборонного концерна «РТИ Системы».

В ответ на вопросы CNews, представители компании Microsoft сообщили: «Правительства формируют требования по экспортному контролю в отношении определенных продуктов и услуг. Корпорация Microsoft тщательно изучает обновленные и существующие требования экспортного контроля, чтобы удостовериться в том, что наше соответствие установленным требованиям и нормам не отражается на заказчиках сверх требуемого законом».

Представители «Софтлайн» отказались прокомментировать ситуацию.

Какие были введены санкции

В конце июня 2020 г. власти США ужесточили экспортные правила в отношении России и ряда других стран. Новые ограничения не позволят российским военным пользоваться рядом американских ИТ-разработок, как программных, так и аппаратных.

Microsoft отказалась поставлять свой софт МГТУ Баумана Источник: cnews.ru

Изменения связаны с вступившим в силу новым правилом Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security, BIS), входящего в состав Министерства торговли США. Оно расширяет определение «военного использования» американской продукции. Итогом этого станет сокращение возможностей для российского оборонного сектора в плане закупок ПО, технологий и других товаров, разработанных в США.

Новые правила накладывают ограничение, в том числе, и на закупку смартфонов Apple iPhone, а также на использование ОС Microsoft Windows, вне зависимости от их версий и поколений.

Изменения, внедренные BIS, распространяются не только на непосредственно вооруженные силы. Без iPhone и Windows останутся также различные разведслужбы, национальная гвардия, полиция и любая другая организация (и даже частное лицо), так или иначе способная использовать продукцию в «военных» целях. Перечень устройств, которые по новым правилам BIS нельзя поставлять российским военным, входят, помимо iPhone и Windows, различные лазеры и сенсоры, генераторы для атомных электростанций, двигательные установки, а также целый спектр оборудования для морских судов и т. д.

Аналогичные случаи с Red Hat и Adobe

Ранее такие случаи уже возникали и также были связаны с санкционными действиями американского правительства. Так в 2014 г. сразу после принятия США «первой волны» санкций против России, один из крупнейших в мире разработчиков ОС Linux компания Red Hat потребовала от своих российских партнеров приостановить проекты в подпавших под санкции компаниях. Сама Red Hat сообщила о приостановке работ в банке «Россия» и СМП-банке.

Приостановку проектов с частью российских компаний Фил Эндрюс (Phil Andrews), занимавший тогда пост вице-президента компании, в своем письме от 20 мая 2014 г. объяснял изданием президентом США распоряжений, которые запрещали американским компаниям участвовать в сделках с лицами, причастными к событиям на Украине. Список этих лиц определялся Минфином США.

Известно, что список 20 компаний, работу с которыми надлежит прекратить партнерам Red Hat, полностью совпадал с «первым санкционным списком США». В их число входили: производитель питьевой воды Aquanika; «дочка» аэропорта Шереметьево «Авиа Групп», занятая развитием проекта бизнес-авиации (с собственными «дочками»); банк «Россия» (с «дочкой» ИК «Аброс»), крымский «Черноморнефтегаз»; лизинговая компания «Зест»; Инвесткапиталбанк; Собинбанк; компания «Сахатранс»; СМП-банк; «Стройгаз» со своими «дочками»; «Трансойл» и Volga Group.

Еще одна история очередного прекращения функционирования иностранного ПО в России связана с Adobe. В 2015 г. американская антивирусная компания FireEye раскрыла атаку на некую «правительственную структуру», проведенную с помощью уязвимостей в плеере Adobe Flash и операционной системе Microsoft Windows. FireEye приписывал атаку российской хакерской группировке под названием APT28.

В декабре 2016 г. компания Google начала отключать поддержку Flash в своем браузере Chrome и заменять его на HTML5. До этого, весной 2016 г., стало известно, что в IV квартале 2016 г. Google Chrome будет проигрывать Flash без дополнительных действий пользователя только на 10 сайтах. В список этих 10 ресурсов вошли: Youtube.com, Facebook.com, Yahoo.com, Live.com, Twitch.tv, Amazon.com, а также Vk.com, Yandex.ru, Ok.ru и Mail.ru. Таким образом, на 40% список исключений оказался сформирован из российских ресурсов.

Через несколько дней после Google об отказе от Flash объявила Microsoft. В браузерах Edge (на старом движке EdgeHTML) и Internet Explorer он должен был полностью перестать работать в конце 2019 г. В новом Edge на базе Chromium Microsoft придерживается тех же сроков отказа от поддержки Flash, что и Google в своем Google Chrome. Отключение Flash должно было пройти в несколько этапов, полностью поддержка будет прекращена в декабре 2020 г.

Таким образом после 31 декабря 2020 г. Flash-содержимое перестанет воспроизводиться с помощью уже установленных экземпляров плеера. Кроме того, Adobe не только перестанет выпускать обновления для плеера, но и удалит все ссылки на загрузку его установщика со своего сайта.