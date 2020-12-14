За пуском ракеты c российской подлодки следил самолет-разведчик США

В четверг стало известно, что проведенная накануне тренировка по управлению стратегическими ядерными силами, которой руководил президент РФ Владимир Путин, не осталась без пристального внимания американцев. По данным специализированных авиационных ресурсов США, за пуском с атомной подлодки Северного флота "Карелия" баллистической ракеты "Синева" пытался следить американский стратегический разведывательный самолет RC-135S.

Поднявшись в небо с авиабазы Эйлсон на Аляске, он несколько часов барражировал над морем вблизи от воздушных границ России и даже успел дозаправиться топливом от самолета - танкера KC-135R. В принципе, это нормальная практика, тем более что об учебных пусках стратегических ракет наша страна заранее предупредила соседей, в том числе США.

Другое дело, каким образом на это известие отреагировали в Вашингтоне. А реакция была как раз в духе американцев. Они тут же послали к границам России не обычный самолет-разведчик, а борт, специализирующийся на отслеживании запусков межконтинентальных баллистических ракет.

Главной задачей RC-135S как раз является сбор телеметрии о полетах таких ракет. Этот самолет способен обнаружить и сопроводить такую цель на участке ее траектории протяженностью 450-500 километров. А еще определить момент выключения ракетного двигателя и с точностью до 100 метров рассчитать точки старта и падения боеприпаса.

Получилось ли у RC-135S выполнить свою миссию на этот раз, сказать сложно. Наши конструкторы и военные не лыком шиты, и ставить технологические и иные барьеры на пути шпионов они умеют. Но факт остается фактом: определить алгоритм управления нашими стратегическими ракетами и "снять" параметры полета баллистической "Синевы" военные США наверняка пытались.

О доверительных отношениях между нашими и американскими генералами давно речи не идет, причем не по вине России. Однако о полной и окончательной заморозке взаимоотношений по военной линии, наверное, говорить не стоит.

К примеру, в четверг пресс-служба Черноморского флота РФ сообщила, что в феврале будущего года наши военные моряки вместе с представителями еще десяти государств, в том числе США и некоторых других стран НАТО, будут участвовать в международных флотских учениях "АМАН-2021". Маневры состоятся в акватории пакистанского порта Карачи. Заявлено, что их целью является укрепление и развитие военного сотрудничества между странами-участницами в интересах безопасности и стабильности в море. А также обмен опытом по отражению угроз морского пиратства в районах интенсивного судоходства.

То есть речь, в том числе, идет об отработке совместных действий на море российских и американских экипажей. Такого не было очень давно. "Участие в совместном учении кораблей ВМФ России с кораблями военно-морских сил Североатлантического альянса состоится спустя 10 лет после завершения предыдущего учения "Болд монарх-2011", проходившего у берегов Испании", - уточнили в пресс-службе Черноморского флота РФ.

Уже известно, какие силы и средства будут представлять наш ВМФ на учениях в пакистанских водах. Туда Черноморский флот командирует фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет морского базирования.

Юрий Гаврилов