В Воронеже изготовлен первый двигатель РД0124МС

В Воронежском центре ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения, возглавляемую АО «НПО Энергомаш» Госкорпорации «Роскосмос») изготовлен первый макет ракетного двигателя РД0124МС, разрабатываемого для использования в составе перспективной отечественной ракеты-носителя космического назначения «Союз-5».

Изготовленный макет предназначен для динамических испытаний ступени ракеты, которые являются одним из этапов создания нового ракетно-космического комплекса. Одновременно с изготовлением первого макета двигателя на предприятии завершается сборка экспериментальной установки, включающей в себя камеру сгорания двигателя с цилиндрическим насадком. Ее огневые испытания пройдут в начале следующего года на воронежском огневом стенде.

Директор АО КБХА Сергей Ковалев: «Уже год сотрудники Конструкторского бюро химавтоматики и Воронежского механического завода выполняют производственные задачи единым коллективом. Несмотря на эпидемическую обстановку, мы сохранили ритмичность и динамику по ключевым направлениям, примером чему является успешное продолжение работ по созданию двигателя РД0124МС. Изготовление первого экземпляра можно назвать событием года для нашего коллектива. Это первый проект, в котором мы внедряем использование PLM-системы – комплекса прикладного программного обеспечения для управления жизненным циклом продукции. Она помогает не только увязать в единый процесс труд конструкторов в цифровой трехмерной среде, но и обеспечивает дальнейшую сквозную автоматизацию технологической подготовки производства и изготовления разработанных деталей и агрегатов».

Главный конструктор предприятия Виктор Горохов: «К концу текущего года в полном объеме будет завершена разработка рабочей конструкторской документации по двигателю. Уже проведена технологическая отработка изготовления его ключевых агрегатов. Параллельно наше предприятие ведет подготовку производства и стендовой базы для наземных огневых испытаний экспериментальных установок и двигателей РД0124МС. В следующем году нам предстоит выполнить большой объем работ по данной теме: провести испытания экспериментальной установки как с цилиндрическим насадком, так и с полноразмерным соплом, приступить к доводочным испытаниям двигателя, обеспечить изготовление двигателя для огневых стендовых испытаний в составе блока второй ступени РН. Под эти задачи наш коллектив в 2020 году провел серьезную конструкторско-технологическую подготовку, поэтому мы уверены, что предстоящие работы будут выполнены в соответствии с утвержденными графиками».

Ракетный двигатель РД0124МС тягой в пустоте 60 тонн работает на компонентах топлива «нафтил + жидкий кислород» и предназначен для использования в составе второй ступени РН «Союз-5». Двигатель состоит из двух блоков, расположенных на общей раме. В состав каждого из блоков входят по две камеры сгорания. Двигатель обеспечивает качание камер в двух плоскостях, а также работу при выключении одного из блоков.

по сообщению пресс-службы ВЦРД